交通事故主责方多为驾驶员 且大多数为男性

据哈萨克斯坦统计分析网站energyprom.kz数据，哈萨克斯坦2024年的车祸数量和受害者人数都有显著的增长。

年内发生的道路交通事故当中，因汽车驾驶员一方的责任导致的事故占比达到了96%。而且，这些需要为事故负责的驾驶员83%为男性。

年初至今，因道路交通事故而受伤的人数同比增加了2倍，死亡人数同比增长了9%。报告期内，有2.95万人遭遇车祸，这是一个创纪录的数据。2023年同期的数据为1.45万人。死亡人数为2100人，而2023年为1900人。

交通事故导致死亡的人数最多的几个地区是阿拉木图州、突厥斯坦州和江布尔州。而首都阿斯塔纳是最少的地区。

统计数据还显示，男性是交通事故中死亡最多的人群，占比为86%。其中，80%为18~49岁的汽车驾驶人员。而在交通事故中受伤的乘客当中，61%的伤者为女性，其中也包括未成年人。

步行的路人也经常会成为交通事故中的受害者。统计显示，2024年1~10月，与路人有关的交通事故发生了8300多起。有8%的肇事者逃逸，2.2%的肇事者是由于酒后驾车。

【编译：木合塔尔·木拉提】