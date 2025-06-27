哈蒙加强务实合作：蒙古国总统会见哈萨克斯外交部长

会见中，努尔特列吾转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对呼日勒苏赫总统的诚挚问候与良好祝愿。

呼日勒苏赫表示，阿斯塔纳是乌兰巴托的重要战略伙伴，蒙方愿进一步加强两国政治对话。

努尔特列吾则指出，蒙古国是哈萨克斯坦值得信赖的近邻，两国不仅历史渊源深厚，还在人文精神与文化传统上有着天然的亲近感。

双方一致同意加强高层交往，包括政府间与议会间的互访。

会谈中，双方就政治、经贸、人文等领域的合作现状与发展前景进行了深入讨论，并就加强在国际组织框架内的协调配合交换了意见。

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同日，努尔特列吾还与蒙古国总理贡布扎布·赞丹沙塔尔举行了双边会晤。

双方重申将致力于深化哈蒙合作，并探讨了在交通物流、农业、数字化、航天等多个领域开展合作的具体路径。

双方计划将双边贸易额提升至5亿美元，其中增加哈萨克斯坦谷物及其他农产品供应被认为是实现这一目标的关键举措。

此外，双方还讨论了在采矿和机械制造领域的合作潜力。哈方表达了参与联合地质勘探、提供高科技产品的意愿。

在人文交流方面，努尔特列吾表示，哈方已准备好进一步拓展双方现有的联合项目。

会谈结束时，双方确认了在所有共同关切领域持续开展互利合作与建设性对话的共同意愿。

【编译：阿遥】