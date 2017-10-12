叶尔兰•卡林：多国媒体有意播送《丝路之星（Silk Way Star）》选秀节目

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 -- 哈萨克斯坦电视节目首次在国际层面上受到大众媒体的重视。

哈萨克斯坦国家电视台股份公司董事会主席叶尔兰•卡林在其个人facebook主页上发布消息称，包括土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国的权威媒体均对哈萨克斯坦国家频道正在实施大型选秀节目《丝路之星（Silk Way Star）》予以关注。



"还有一项重要的事情是，多个国家的电视频道有意愿在黄金时间段播放我们的选秀节目。 其中包括：Dream Turk （土耳其），Zor TV （乌兹别克斯坦），Tugan TEL （巴什科尔托斯坦），CBC （阿塞拜疆）， KTRK（吉尔吉斯坦），TV safina TBC （塔吉克斯坦）， THB (塔塔尔斯坦)等电视台"叶尔兰•卡林写到。





自09月30日起哈萨克斯坦国家频道就开始了《丝路之星（Silk Way Star）》选秀节目相关内容的放送。值得一提的是，过去我国国内电视台尚未组织过此类国际规模的音乐类电视选秀节目。



国家电视台旨在通过此节目，在国外大规模的普及哈萨克族音乐。



来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、格鲁吉亚、俄罗斯联邦、鞑靼斯坦、巴什科尔托斯坦等9个国家和地区的璀璨之星们正在参加"丝绸之路之星"的选秀节目。



【编辑：木合塔尔·木拉提】