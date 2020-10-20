SK制药公司计划将药品的采购和物流实现完全自动化

哈通社/努尔苏丹/10月20日--SK制药公司董事会主席叶尔哈特·叶斯卡里耶夫在政府例行会议上谈到了一项新的IT战略，该战略旨在使药品的采购和规划实现完全自动化。

SK制药公司董事会主席在政府例行会议上表示，为了应对可能出现的新一轮冠状病毒疫情，该公司对其物流流程和所有链条进行了全面审核。SK制药公司与卫生部以及数字发展、创新和航空航天工业部进行密切合作，正在制定一项IT战略，该战略旨在使药品规划、采购和物流流程实现完全自动化。

据他介绍，在SK制药公司中使用物流行业佼佼者以及现有国内发展情形中公认的IT解决方案，将能够实现在整个供应链中跟踪药品，以确保库存余额，进行操作管理和货物流动。

该公司董事长还表示，将通过增加长期合同采购的数量，以支持国内生产商。

“为解决药品规划不正确的问题，医疗机构提出了许多措施来修改规划方法，并通过整合信息系统，以使规划系统实现自动化。有关条例的修订工作正在进行中。为了改善采购程序，统一经销商在优化整个采购流程方面对采购规则草案进行了许多更改。”SK制药公司董事长总结道。

【编译：阿拉依】



