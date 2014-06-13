Son Pascal：如果我是哈萨克人 名字将是帕斯卡勒别克或帕斯卡勒江

哈通社阿斯塔纳6月13日电，意大利歌手索恩•帕斯卡勒（Son Pascal）昨日在阿斯塔纳举行的"青年之声"演唱会上说："如果我是哈萨克人，我的名字将会是帕斯卡勒别克或帕斯卡勒江"。

帕斯卡勒所唱的歌曲几乎都为哈萨克语，其中"Көзімнің қарасы"," Айналайын"," Махаббат"，"Қазақ болсам"等歌曲已经成为人们耳熟能详的流行歌曲。

帕斯卡勒所唱的"Қазақ болсам"歌曲表现了他在现实生活中对哈萨克女孩的爱慕之情。"Көзімнің қарасы"歌曲更是把哈萨克伟大诗人、思想家阿拜的诗用流行音乐表现了出来，让歌迷们耳目一新。

帕斯卡勒的歌曲MTV在YouTube的点播率已上百万，他在Vkontakte等社交网站的粉丝留言更是不计其数。其歌迷大多数为35岁以下的年轻人。

据悉，参加该演唱会的还有海拉特•巴耶肯诺夫，Format组合，Dos，库莱伊穆•海伊尔巴耶娃，Art-dombyra组合，Viva组合以及其他哈萨克斯坦歌星。