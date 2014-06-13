中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    16:34, 13 六月 2014 | GMT +6

    Son Pascal：如果我是哈萨克人 名字将是帕斯卡勒别克或帕斯卡勒江

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳6月13日电，意大利歌手索恩•帕斯卡勒（Son Pascal）昨日在阿斯塔纳举行的"青年之声"演唱会上说："如果我是哈萨克人，我的名字将会是帕斯卡勒别克或帕斯卡勒江"。

    帕斯卡勒所唱的歌曲几乎都为哈萨克语，其中"Көзімнің қарасы"," Айналайын"," Махаббат"，"Қазақ болсам"等歌曲已经成为人们耳熟能详的流行歌曲。

    帕斯卡勒所唱的"Қазақ болсам"歌曲表现了他在现实生活中对哈萨克女孩的爱慕之情。"Көзімнің қарасы"歌曲更是把哈萨克伟大诗人、思想家阿拜的诗用流行音乐表现了出来，让歌迷们耳目一新。

    帕斯卡勒的歌曲MTV在YouTube的点播率已上百万，他在Vkontakte等社交网站的粉丝留言更是不计其数。其歌迷大多数为35岁以下的年轻人。

    据悉，参加该演唱会的还有海拉特•巴耶肯诺夫，Format组合，Dos，库莱伊穆•海伊尔巴耶娃，Art-dombyra组合，Viva组合以及其他哈萨克斯坦歌星。

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 社会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!