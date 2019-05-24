SpaceX成功发射60颗互联网卫星

哈通社/努尔-苏丹/5月24日 -- 据新华社消息，美国太空探索技术公司（SpaceX）当地时间23日用一枚"猎鹰9"火箭将首批60颗"星链"卫星送入太空，迈出该公司构建全球卫星互联网的重要一步。

搭载60颗卫星的"猎鹰9"火箭从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。直播视频显示，约1小时后，这批平板状卫星被发送至地球上空440千米处。

这批卫星随后将利用自身搭载的推进装置升至地球上空550千米处的近地轨道。每颗卫星重约227千克，使"猎鹰9"火箭总载荷达18.5吨，成为该型火箭发射过的最重载荷。

太空探索技术公司计划在2019年至2024年间在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的"星链"网络，其中1584颗将部署在地球上空550千米处的近地轨道。"星链"建成后，这一卫星互联网项目将从太空向地球提供高速互联网接入服务。

2018年2月，太空探索技术公司将"星链"的两颗原型卫星送入太空。据介绍，此次发射卫星与测试版原型卫星不同，它们专为批量生产设计。

太空探索技术公司发布的公报显示，每颗卫星搭载多个高通量天线和一个太阳能电池板。为了调整轨道位置、保持轨道高度等，卫星搭载由氪气驱动的"霍尔推进器"。此外卫星还携带导航系统，可实现精准定位，并能跟踪轨道碎片，避免碰撞。

太空探索技术公司首席执行官埃隆·马斯克近日在社交媒体推特上透露，要形成小幅网络覆盖还需发射6次，而形成中幅覆盖还需发射12次。

除太空探索技术公司外，还有一些公司致力于未来几年部署类似卫星网络，包括美国亚马逊公司、美国一网公司、加拿大通信卫星公司等。