SpaceX公司成功发射美国政府“祖玛”卫星

哈通社/阿斯塔纳/1月8日 —— 据新华社报道，在经过多次推迟后，美国政府的神秘航天器"祖马"7日发射升空。目前，外界尚不清楚这一航天器的性质与目的。

美国东部时间7日20时，美国太空探索技术公司的一枚"猎鹰9"火箭搭载"祖马"航天器，从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。

军工制造商美国诺思罗普·格鲁曼公司承认代表美国政府安排了这次发射，并表示"祖马"将被发射至近地轨道。

目前，除了名字外，人们对这个航天器几乎一无所知，也没有美国政府机构出面"认领"它。

美国国防部下属国家侦察局是美国政府负责间谍卫星设计、组装和发射的机构。通常将要发射间谍卫星时，该机构会主动出面承认。但此次，该机构已否认与"祖马"有关。

"祖马"原定于去年11月升空，但发射时间因各种原因被多次推迟。

据悉，此次任务中，"猎鹰9"火箭第一级再次成功回收。网络视频直播显示，发射后约8分钟，火箭第一级在卡纳维拉尔角的一号着陆区垂直降落，正中靶心。

"猎鹰9"火箭第一级已多次成功回收，其目的是研制可重复使用的运载火箭。传统火箭都是一次性使用，一旦能够回收重复使用，将有望降低发射成本。