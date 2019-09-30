SpaceX将在六个月内将星际飞船送入轨道

哈通社/努尔-苏丹/9月30日 -- 美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官埃隆·马斯克28日在得克萨斯州博卡奇卡的SpaceX试验场，向受邀媒体介绍了SpaceX星际飞船（Starship）项目取得的最新进展以及未来计划。

他演讲中表示，希望星际飞船能够在未来六个月内实现轨道运行。

«这听起来完全是胡说八道，但我认为我们有希望在不到六个月的时间内达到轨道。只要保持设计改进和制造改进的速度仍然是指数级的，我认为在几个月内就可以做到。»马斯克说。

在这次的媒体见面会前，马斯克还通过推特发布了SpaceX星际飞船原型Mk1完成组装后的全貌。从当天发布的展示图片看，这艘飞船的长度为50米（约164英尺），直径为9米（约30英尺），具有150吨的有效载荷。星际飞船将用SpaceX之前发布的«超级重型»火箭发射到太空。«超级重型»火箭的直径也为9米，长度为68米（223英尺）。

演讲中，马斯克还说，他希望高耸在他身后的星际飞船原型机能够在几个月内进行受控的«跳跃»测试，高度达到65000尺，约为21667米。马斯克认为，一旦达到这一高度，星际飞船就算是完成了一个里程碑，接下去的目标就是实现轨道飞行。

根据马斯克的说法，«超级重型»火箭将能够容纳多达37台猛禽发动机。但是，他补充说：«我不确定我们会升到这么高。»马斯克说，发动机的数量可能会因任务而异，并指出助推器的最低发动机携带数量可能约为24台。

同时，马斯克还在发布会上讨论了此前已经宣布的Starship设计方案，包括将用于构造Starship的材料从碳纤维改为钢。他还展示了SpaceX过去取得的成就，包括2018年首次发射的«猎鹰重型»火箭，以及8月份«星虫»完成的自由悬浮跳跃。

除了上述信息外，此次的媒体发布会上，马斯克并没有宣布其他新消息，更多的是在回顾SpaceX的历史。科技媒体《The Verge》认为此次的发布会更像是SpaceX的粉丝见面会，而不是新闻发布会。