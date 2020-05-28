SpaceX首次载人航天发射因天气原因推迟

哈通社/梅里特岛/5月28日 -- 当地时间5月27日，美国SpaceX公司与美国航空航天局（NASA）宣布推迟原定于当日进行的 «龙»飞船载人航天发射。

据美国有线电视新闻网（CNN）5月27日报道，SpaceX与NASA的发射人员27日下午4时17分宣布，由于天气状况恶劣，SpaceX火箭及太空舱无法从佛罗里达发射场发射，原定于27日下午4时33分的发射推迟。

在此之前的倒计时一直进展顺利，飞行控制人员也没有发现任何会阻碍发射的重大技术问题。

NASA发言人称，本周六（30日）和周日（31日）仍有发射窗口期，下一次发射尝试定于30日下午3时22分。

这一期待已久的发射任务原本将代表着一家公司首次将商业开发的载人设备送上太空并与国际空间站对接。

如果Space Exploration Technologies Corp. (简称SpaceX)最终实现这一目标，将标志着美国太空事业的重大转变，这将是自2011年以来首次在美国本土进行的载人航天发射。

这不仅是NASA期待已久的里程碑，也是SpaceX及其亿万富翁创始人马斯克(Elon Musk)的一项伟大成就。