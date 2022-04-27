SpaceX公司成功发射全新载人龙飞船

哈通社/努尔苏丹/4月27日 —— 据外媒综合报道，美国东部时间4月27日凌晨 3 点 52 分，搭载4名宇航员的SpaceX全新载人龙飞船由猎鹰9号火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，前往国际空间站。

据了解，飞往国际空间站的Crew-4机组人员包括：NASA宇航员谢尔·林德格伦（Kjell Lindgren）、鲍勃·海恩斯（Bob Hines）、杰西卡·沃特金斯（Jessica Watkins）和欧洲航天局宇航员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂（Samantha Cristoforetti）。这是海恩斯和沃特金斯的第一次太空飞行，是林德格伦和克里斯托弗雷蒂的第二次飞行。

SpaceX 称，在 16 小时的飞行中，机组人员将绕地球飞行约 10 圈，预计在美国东部时间晚上 8 点 15 分抵达国际空间站。

Crew-4任务宇航员将在国际空间站呆五个月，并开展材料科学、健康技术、植物科学等领域超200项研究，包括免疫系统老化、有机材料混凝土替代品、长期暴露在微重力环境期间和之后的心肺影响、利用人造视网膜为患有视网膜退行性疾病的患者恢复视力等研究，也将利用水培和气培技术种植植物，为未来太空探索提供更大规模的农作物生产。

据悉，本次任务是SpaceX迄今为止第7次载人飞行，此前4次为NASA运送专业宇航员前往国际空间站，2次开展太空旅游业务送游客往返。此外，本次发射使用的猎鹰9号火箭是第4次飞行和着陆。

【编译：小穆】