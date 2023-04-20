“史上最强火箭”，SpaceX“星舰”发射失败！

哈通社/阿斯塔纳/4月20日--据太空探索技术公司(SpaceX)最新消息，号称«史上最强火箭»的«星舰»(Starship)20日发射失败。

据环球网报道，此前消息称，«星舰»所有系统一切正常。这是SpaceX首次尝试将«星舰»送入轨道。

«星舰»由载客飞船与超重型火箭助推器组成。按照计划，«星舰»将在飞行约3分钟后与助推火箭分离，达到轨道速度。它的首次飞行测试不会完成完整的近地轨道，如果成功，它将在地表上空约150英里处飞行，进入被认为是外太空的高度，最后在夏威夷附近的太平洋上溅落。整个飞行预计仅持续90分钟。

4月17日，由于压力阀出现问题，«星舰»在美国得克萨斯州南部发射的计划曾暂停。SpaceX公司首席执行官马斯克随后在推特上发文称，«今天学到了很多，现在卸载推进剂，过几天再尝试……»

据SpaceX官网介绍，«星舰»这一«史上最强»运载火箭高120米，直径9米，比SpaceX现有的«猎鹰9»和«猎鹰重型»运载火箭更大。这种可回收再利用的火箭旨在将人和货物送至地球轨道、月球和火星等，每班火箭载荷能力超过100吨。美国航空管理局14日宣布批准该火箭的无人飞行测试。