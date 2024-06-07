SpaceX“星舰”完成第四次试射

直播画面显示，美国东部时间8时50分，“星舰”从位于得克萨斯州博卡奇卡的研发、测试和发射基地升空。尽管其中一台“猛禽”发动机未能正常工作，火箭第一级“超级重型”助推器仍将第二级飞船送至预定高度。随后，助推器在墨西哥湾溅落。由6台“猛禽”发动机驱动的“星舰”飞船继续爬升至预定轨道，并绕地球飞行。

飞船在发射后47分钟重返大气层，一些部件在穿过大气层时脱落，摄像机镜头也明显受损。最终，“星舰”在印度洋溅落。SpaceX创始人马斯克随后在社交平台上说，尽管“星舰”丢失了很多瓷片，并且襟翼受损，但仍成功在海面实现软着陆。

SpaceX此前在其网站上表示，“星舰”第4次试飞的测试重点不再是进入轨道，而是展示飞船和助推器返回和重复使用的能力。

2023年4月，“星舰”首次试射。火箭一级助推器的几台发动机在升空后并未喷出火焰，助推器也未按计划与飞船分离。随后，火箭发生爆炸并坠入墨西哥湾，发射台也遭到严重损坏。同年11月，“星舰”再次试射。升空后不到3分钟，火箭一二级成功分离，但不久后助推器爆炸，飞船也在到达目标高度之前爆炸。今年3月，“星舰”进行第3次试射，飞船在重新穿越大气层阶段失联。

重型运载火箭“星舰”以及飞船集成系统高120米，直径9米，一级助推器配备33台“猛禽”发动机，每班火箭载荷能力超过100吨。据公司官网介绍，这种可回收再利用的火箭旨在将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。