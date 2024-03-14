SpaceX“星舰”第三次试飞成功

消息称，这是星舰的第三次试飞，前两次均告失败。

SpaceX强调称，今天的试飞仍是一次“测试“。第三次试飞将在吸取此前试飞经验的同时，尝试完成一些雄心勃勃的目标，包括成功完成第一级和第二级的升空燃烧，打开和关闭星舰的有效载荷舱门，在第二级的滑行阶段进行燃料转移示范，在太空中首次重新点燃猛禽发动机，以及让星舰在受控情况下再入大气层。

星舰还将在此次试飞中使用新的飞行轨迹，目标是在印度洋溅落。这条新的飞行路径能够让SpaceX尝试新的技术，例如发动机在太空中点火，并同时最大限度地确保公共安全。

此次发射在社交平台“X”（原推特）上直播，该平台也是SpaceX公司创始人马斯克所有。3月13日，美国联邦航空管理局正式批准了此次发射，批准的意见是“SpaceX满足了所有安全、环境、政策和财务责任要求”。

据悉，这枚近400英尺（约合121米）高的火箭是为美国国家航空航天局（NASA）运送宇航员登月而建造的，其终极目标或许是有一天能将人类送上火星。