Stopham——俄罗斯青年中兴起的社会改造运动

哈通社阿斯塔纳10月3日电 逆行、占道、随意停车、在人行道上行驶......在俄罗斯大城市的街头，车主们的这些违规行为随处可见，人们几乎见怪不怪，甚至交警对此也睁一只眼闭一只眼。

一群俄罗斯年轻人决心要改变这种状况，"Stopham运动"随之兴起。Stopham，俄语为"СтопХам"，意为"停止蛮横行为"。 每天，自发集结的青年志愿者们都会在街头巡视，当发现有车辆在人行道上行驶，亦或者是违规的停靠在不应该停车的区域，这些年轻人就会走上前，提醒车主——"您这么做是不对的"。 但就如中国网民们喜欢称俄罗斯民族为"战斗民族"一样，俄罗斯人的"火爆脾气"似乎一点就着。因此，年轻人们的友善提醒，绝大多数时候遭遇的都是对方的激烈回应，很少有人会听从志愿者们的建议，驾车离开人行道，或是驶离那些不该停车的区域。相比之下，不理睬他们的人，反而显得"很有礼貌"。 "Stopham运动"志愿者们对于那些拒绝理睬他们的车主，也有自己的应对方式。志愿者们准备了很多很难被揭下，但却很容易被张贴在车窗和车身上的贴纸。这些圆形且相当巨大的贴纸上都写着同样一句话："就不考虑别人，想怎样就怎样，爷就这么横！"志愿者们会当着车主的面将贴纸贴在车身显眼的位置。 冲突是在所难免的。如前文所言，激烈回应志愿者建议的车主不在少数，有些人会驾车推搡阻挡他们在人行道上行驶的志愿者，也有人下车同志愿者争吵甚至拳脚相向，更有甚者，曾有人从车中掏出手枪威胁志愿者让路。这些行为，都被志愿者们拍成了视频，并发布在了"Stopham运动"官方网站 stopham.tv 上。 "粗鲁、蛮横、不听劝，执意违反社会公德，拒绝听从正确的建议，无视公众的利益，这种行为在俄罗斯社会中随处可见，"一位志愿者称，"这是不对的！我们的行动就是要改变这种现状。" 一些志愿者表示，遵从社会公德，遵守社会秩序，是一个社会发达程度的基本体现，在西方国家中，类似俄罗斯的情况十分少见。 "如果在欧洲国家，你指出一个人违反了规则，对方会抱歉并按照正确的规则行事。但在俄罗斯，人们却会发火。" 另一位志愿者在视频中说，"‘Stopham运动'的最终目的不是针对车，而是针对人，是针对我们这个国家不合理的社会秩序。" "Stopham运动"自发起至今已有约2年时间。如今，越来越多的年轻人开始踊跃投入到这一运动当中，自发的形成了改造社会秩序的一股合力。 当志愿者们对那些违规的车辆采取劝解，却遭遇对方的暴力回应时，时常还会得到路人的"拔刀相助"。在志愿者拍摄的一段视频中，一辆行驶在人行道上的车辆拒绝离开，并企图冲撞志愿者，双方僵持不下时，路过的车中突然走下一位中年男子，手持一把AK47，吓得违章司机乖乖的离开了人行道。 志愿者们很感谢这类协助，但同时也强调，非暴力是"Stopham运动"的主旨，持枪吓人的行为，还是少点为妙。（撰稿：塔尔 吴然）