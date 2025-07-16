哈萨克斯坦证券交易所或将启用数字坚戈

据他介绍，央行和市场参与者即将共同通过《数字金融资产法》。

- 我认为哈萨克斯坦证券交易所能够在新的数字世界中占据重要地位。我们正在与中央证券存管处合作，构建一个参与新市场的互动平台。 -他说。

他指出，数字资产市场正在不断扩张，并成为一个热门且具有吸引力的投资方向。KASE计划积极参与这一领域。

- 这既是一个独立的工具，也是一个独立的平台。当然，人们可以考虑如何将这些资产整合到现有体系中。但创建独立的数字金融资产流通部门会更容易。届时，新的工具也会出现。 -穆哈梅特詹诺夫说。

交易所主席还指出，只有在法律和相应的监管法规通过后，所有架构和工作机制才能得到明确界定。

在回答记者提出的“数字坚戈会在交易所交易吗？”的问题时，穆哈梅特詹诺夫表示，不排除这种可能性。

据此前报道，哈萨克斯坦央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫阐释了通过数字坚戈为100个大型项目提供资金如何有效遏制腐败。

【编译：小穆】