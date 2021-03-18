首都春夏时尚展 众哈国明星走上T台展示国际品牌最新设计

哈通社/努尔苏丹/3月18日 -- Viva L’ltalia by VILED时尚晚会日前在首都举行。

以线上模式举办的时尚晚会，展出了来自Valentino, Dolce&Gabbana, Gucci, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Gianvito Rossi, Kiton等一系列国际知名品牌设计师设计的2021年春夏季最新款服饰。

而晚会最大的特色之一，就是走上T台的模特，均为哈萨克斯坦演艺界的当红明星们。

晚会上，海拉特·努尔塔斯、塔吾凯勒·慕斯勒姆、艾塞乐·萨哈托娃、埃塞勒·萨杜瓦哈索娃、桑佳尔·马蒂等多位明星客串了一次服装模特，在T台上展示了意大利设计师的最新作品。

明星们还在晚会后，各自于Instagram上分享了自己的感受。

艾塞乐·萨哈托娃在社交媒体上写道；«我参加了首都的时尚晚会，展示了国际知名品牌的最新设计。在T台上的时候，我仿佛回到了过去当模特的时光。»

而演员桑佳尔·马蒂则对首次走上T台颇为开心，他在Instagram上与粉丝们分享了自己的快乐，并说这是其重要的一次经历。





【编译：木合塔尔·木拉提】