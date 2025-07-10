隐匿他乡的逃犯：哈萨克斯坦如何追捕并引渡嫌疑人

谁在被追捕？如何追捕？

截至2025年6月8日，哈萨克斯坦对2158人发出通缉令。这些人涉嫌逃避审讯、调查、审判，或未履行刑罚或缓刑监督。通缉名单涵盖了涉嫌暴力抢劫、诈骗等各类犯罪的嫌疑人。根据犯罪严重程度，通缉对象可分为以下几类：

253人 涉嫌犯下重罪，如谋杀、恐怖主义、强奸及使用武器的犯罪；

涉嫌犯下重罪，如谋杀、恐怖主义、强奸及使用武器的犯罪； 1437人 涉嫌严重犯罪，包括抢劫、暴力抢夺及大规模诈骗；

涉嫌严重犯罪，包括抢劫、暴力抢夺及大规模诈骗； 315人 涉嫌中等程度犯罪；

涉嫌中等程度犯罪； 154人涉嫌轻罪，如盗窃或轻微扰乱治安。

尽管通缉范围遍布全球，哈萨克斯坦执法部门的努力已初见成效。2025年初至今，已有885起通缉案件结案，其中850起案件的嫌疑人被锁定并抓获，22起案件被撤销，另有13起通缉令被取消。年内，41%的通缉嫌疑人位置已被锁定。

然而，随着犯罪手段的演变，逃犯越来越多地选择潜逃海外，试图在法律漏洞较多的国家藏匿。引渡程序因各国法律复杂性常受阻滞。目前，有520名哈萨克斯坦公民在境外被通缉。

过去，逃犯多选择逃往独联体国家，但自2024年起，逃逸目的地显著扩大，涵盖南韩、美国、哥伦比亚、多米尼加等国。哈萨克斯坦执法机构在全球范围内展开追捕，通缉嫌疑人藏匿的国家包括俄罗斯、土耳其、中国、阿联酋、波兰、德国、以色列、英国、西班牙、瑞典、捷克、意大利、立陶宛、亚美尼亚、阿塞拜疆、乌克兰、格鲁吉亚、比利时、希腊，以及邻国吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。

国际刑警组织（Interpol）在追捕逃犯中发挥了关键作用。即使在缺乏双边引渡协议的国家，国际刑警也能协助锁定和抓捕嫌疑人。例如，近期一名哈萨克斯坦公民在喀麦隆被捕，并通过国际刑警的协助被引渡回国，尽管哈萨克斯坦与喀麦隆之间已签署引渡协议。

скрин из видео телеканала Jibek Joly

哈萨克斯坦国际刑警国家中心局局长梅雷伊·马库尔詹在接受Jibek Joly电视台《真相在细节中》节目采访时表示：

- 一旦对嫌疑人发出国际通缉令，国际刑警的196个成员国都会收到自动通知。通知会录入各国边境、移民及警方数据库，触发追踪机制。喀麦隆的案例正是如此：嫌疑人通过边境检查被识别，哈萨克斯坦迅速提交引渡请求，并组建由总检察院和国际刑警代表组成的特别小组，将嫌疑人押解回国，送往临时拘留所。这一案例彰显了司法正义的不可阻挡。

谁被引渡回国？为何引渡？

过去五年，近300名犯罪嫌疑人从海外被引渡回哈萨克斯坦。引渡涉及地域广、耗时不一，但目标明确：国家坚定地将逃避责任者绳之以法。

根据总检察院数据，2020年引渡56人，2021年34人，2022年50人，2023年55人，2024年67人，2025年上半年27人，总计289人。

总检察院法律统计与特别登记委员会表示，外国根据国际条约及本国法律处理引渡请求。实践中，引渡的主要障碍在于缺乏双边引渡协议或嫌疑人国籍问题。一些国家因缺乏国际条约或因嫌疑人是本国公民而拒绝引渡。若嫌疑人获得政治庇护身份，引渡程序可能拖延数年。

Коллаж: Kazinform

最难追捕的逃犯是谁？

哈萨克斯坦法律统计门户网站有一个鲜为人知的“通缉”板块，记录了最棘手的未决案件。这些不仅是名字和数字，更是涉及巨额资金、离岸账户及复杂犯罪的逃亡史。

一些逃犯已潜逃超过20年，他们更换身份、伪装成政治难民或商业顾问，但其在哈萨克斯坦的犯罪记录始终未被抹去。例如，维克托·赫拉普诺夫及其妻子莱拉、儿子伊利亚斯已逃亡10至13年；涉及哈萨克斯坦史上最大金融丑闻之一的穆赫塔尔·阿布利亚佐夫被通缉已超过16年。

新近列入通缉名单的包括卡纳特·苏尔坦别科夫、阿纳托利·巴卢什金、巴赫蒂亚尔·拜塞伊托夫等人，他们自2020年起因涉嫌腐败、经济诈骗及滥用职权被通缉。

通缉名单远未穷尽，但它揭示了腐败与逍遥法外的顽疾。尽管追捕逃犯充满挑战，哈萨克斯坦从未放弃追责的决心。正义或许迟到，但绝不会缺席。

【编译：木合塔尔·木拉提】