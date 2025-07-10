隐匿他乡的逃犯：哈萨克斯坦如何追捕并引渡嫌疑人
（哈萨克国际通讯社讯）过去五年，哈萨克斯坦成功引渡了近300名涉嫌犯罪并潜逃海外的嫌疑人。哈萨克斯坦总检察院法律统计与特别登记委员会应本社查询提供了这一数据。
谁在被追捕？如何追捕？
截至2025年6月8日，哈萨克斯坦对2158人发出通缉令。这些人涉嫌逃避审讯、调查、审判，或未履行刑罚或缓刑监督。通缉名单涵盖了涉嫌暴力抢劫、诈骗等各类犯罪的嫌疑人。根据犯罪严重程度，通缉对象可分为以下几类：
- 253人涉嫌犯下重罪，如谋杀、恐怖主义、强奸及使用武器的犯罪；
- 1437人涉嫌严重犯罪，包括抢劫、暴力抢夺及大规模诈骗；
- 315人涉嫌中等程度犯罪；
- 154人涉嫌轻罪，如盗窃或轻微扰乱治安。
尽管通缉范围遍布全球，哈萨克斯坦执法部门的努力已初见成效。2025年初至今，已有885起通缉案件结案，其中850起案件的嫌疑人被锁定并抓获，22起案件被撤销，另有13起通缉令被取消。年内，41%的通缉嫌疑人位置已被锁定。
然而，随着犯罪手段的演变，逃犯越来越多地选择潜逃海外，试图在法律漏洞较多的国家藏匿。引渡程序因各国法律复杂性常受阻滞。目前，有520名哈萨克斯坦公民在境外被通缉。
过去，逃犯多选择逃往独联体国家，但自2024年起，逃逸目的地显著扩大，涵盖南韩、美国、哥伦比亚、多米尼加等国。哈萨克斯坦执法机构在全球范围内展开追捕，通缉嫌疑人藏匿的国家包括俄罗斯、土耳其、中国、阿联酋、波兰、德国、以色列、英国、西班牙、瑞典、捷克、意大利、立陶宛、亚美尼亚、阿塞拜疆、乌克兰、格鲁吉亚、比利时、希腊，以及邻国吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。
国际刑警组织（Interpol）在追捕逃犯中发挥了关键作用。即使在缺乏双边引渡协议的国家，国际刑警也能协助锁定和抓捕嫌疑人。例如，近期一名哈萨克斯坦公民在喀麦隆被捕，并通过国际刑警的协助被引渡回国，尽管哈萨克斯坦与喀麦隆之间已签署引渡协议。
哈萨克斯坦国际刑警国家中心局局长梅雷伊·马库尔詹在接受Jibek Joly电视台《真相在细节中》节目采访时表示：
- 一旦对嫌疑人发出国际通缉令，国际刑警的196个成员国都会收到自动通知。通知会录入各国边境、移民及警方数据库，触发追踪机制。喀麦隆的案例正是如此：嫌疑人通过边境检查被识别，哈萨克斯坦迅速提交引渡请求，并组建由总检察院和国际刑警代表组成的特别小组，将嫌疑人押解回国，送往临时拘留所。这一案例彰显了司法正义的不可阻挡。
谁被引渡回国？为何引渡？
过去五年，近300名犯罪嫌疑人从海外被引渡回哈萨克斯坦。引渡涉及地域广、耗时不一，但目标明确：国家坚定地将逃避责任者绳之以法。
根据总检察院数据，2020年引渡56人，2021年34人，2022年50人，2023年55人，2024年67人，2025年上半年27人，总计289人。
总检察院法律统计与特别登记委员会表示，外国根据国际条约及本国法律处理引渡请求。实践中，引渡的主要障碍在于缺乏双边引渡协议或嫌疑人国籍问题。一些国家因缺乏国际条约或因嫌疑人是本国公民而拒绝引渡。若嫌疑人获得政治庇护身份，引渡程序可能拖延数年。
最难追捕的逃犯是谁？
哈萨克斯坦法律统计门户网站有一个鲜为人知的“通缉”板块，记录了最棘手的未决案件。这些不仅是名字和数字，更是涉及巨额资金、离岸账户及复杂犯罪的逃亡史。
一些逃犯已潜逃超过20年，他们更换身份、伪装成政治难民或商业顾问，但其在哈萨克斯坦的犯罪记录始终未被抹去。例如，维克托·赫拉普诺夫及其妻子莱拉、儿子伊利亚斯已逃亡10至13年；涉及哈萨克斯坦史上最大金融丑闻之一的穆赫塔尔·阿布利亚佐夫被通缉已超过16年。
新近列入通缉名单的包括卡纳特·苏尔坦别科夫、阿纳托利·巴卢什金、巴赫蒂亚尔·拜塞伊托夫等人，他们自2020年起因涉嫌腐败、经济诈骗及滥用职权被通缉。
通缉名单远未穷尽，但它揭示了腐败与逍遥法外的顽疾。尽管追捕逃犯充满挑战，哈萨克斯坦从未放弃追责的决心。正义或许迟到，但绝不会缺席。
【编译：木合塔尔·木拉提】