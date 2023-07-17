哈萨克斯坦再次延长针对外国游客的«TAX FREE»政策

哈通社/阿斯塔纳/7月17日 – 在哈萨克斯坦观光旅行或者公务访问的外国公民，可在哈国境内购物消费过程中，享受到12%的折扣优惠。

根据哈萨克斯坦当前实施的基于国际惯例的«Tax Free»（退税制度）政策，在哈外国公民在哈国购买商品时，所购商品价值的增值税（VAT）将倍退还给外国公民。哈萨克斯坦的增值税税率为 12%。

哈萨克斯坦从2019年开始试点实施«Tax Free»（退税制度）政策，并已经将这一试点项目延长到了明年年底。

换句话说，外国在哈公民可以在 2024 年 12 月 31 日之前使用这项福利。

不过，这一制度目前也包含有一些限制。

例如，受到欧亚经济联盟内部政策的限制，欧亚联盟成员国家的公民，即俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚和白俄罗斯的公民，不属于可以享受«Tax Free»（退税制度）政策的外国公民。

此外，由于哈萨克斯坦政府目前仍在以«试点»的形式实施该项目，因此«Tax Free»（退税制度）政策的适用区域依然有限。目前只包括的四个地区，即阿斯塔纳（首都）、阿拉木图、突厥斯坦和奇姆肯特。

而且，即使是在上述区域中，也不是所有的商品都涵盖在«Tax Free»的范围内。比方说，阿斯塔纳市周边乡村手工艺人出售的工艺品，就不会为游客免税。

哈萨克斯坦财政部制定了一份特别清单，以便于清楚地向外国公民展示哪些商品«Tax Free»（退税制度）政策的适用范围，以及应该在哪里购买。

参与Tax Free项目的商业试点区域/对象如下

阿斯塔纳：Talan Gallery商场、«Керуен»购物和娱乐中心、可汗大帐（«Хан Шатыр»）购物和娱乐中心、Мега Silk Way购物和娱乐中心；

阿拉木图：Esentai Mall 购物娱乐中心（Bostandyk 区）、Mega购物和娱乐中心（博斯坦代克区）、Dostyk Plaza购物和娱乐中心（Samal-2）、Forum 论坛购物娱乐中心、劳力士阿拉木图精品手表店（Medeu 区）、Premier Group手表店（阿尔马利区）、蒂芙尼商店（Samal-2）、卡地亚商店（Samal-2）；

突厥斯坦：Karavan Saray Turkistan 购物和娱乐中心（B. Sattarkhanov 大道 25A 号楼）。

奇姆肯特刚刚加入这个政策项目，目前还没有正式公布可在该城市的哪个商场享受到相关优惠。

政府相关部门表示，采取«Tax Free»（退税制度）措施是为了发展阿斯塔纳、阿拉木图、突厥斯坦和奇姆肯特等城市的旅游业。

为了这一目标，哈萨克斯坦于2019年8月启动免税试点项目。根据试点要求，外国游客2019年购买价值不低于20倍按月计算指数（约为50500坚戈）的商品并携带出欧亚经济联盟境外时，可退还增值税金额。为了获得退税，游客在出境时必须向海关官员出示标记有免税政策字样的购物票据。

【编译：木合塔尔·木拉提】