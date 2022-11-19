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    14:24, 19 11月 2022 | GMT +6

    迪玛希献唱TEDxGateway大会

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    哈通社/阿斯塔纳/11月19日--哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮18日出席了在印度孟买市举行的TEDxGateway大会并登台献唱。

    TEDxGateway大会致力于实现TEDx全球使命，即探究和分享有意义知识与想法。此活动吸引了了来自世界不同文化和国家的杰出代表。

    大会晚会部分在印度国家表演艺术中心举行。这座剧院由美国著名建筑师菲利普·约翰逊和声学家西里尔·哈里斯设计，于1982年开业。如今，剧院已成为孟买印度古典音乐会首选场地。晚会由印度著名歌手兼作曲家Sonam Kalra主持。印度著名电影艺术家Shefali Shah作为嘉宾出席了此次活动。

    迪玛希与印度最杰出的卡塔克舞者Aditi Mangaldas同台表演。

    著名制片人Ralph Simon向观众介绍了迪马什和他粉丝团。

    迪玛希以其演艺生涯中最著名的作品之一—《S.O.S 一个忧伤者的求救》法语版再次征服了现场所有观众。

    英语歌曲《Golden》反映了对正义的无限渴望和对目标的执着追求。

    迪玛希原创歌曲《Give me your love》使在场观众为之振奋、欣喜，为晚会画上了圆满句号。

    【编译：阿遥】

    标签:
    娱乐 印度 迪玛希 黄金储备
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