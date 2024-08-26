Telegram创始人杜罗夫在法国被捕 平台否认滥用行为责任

据法国电视台LCI报道，杜罗夫24日从阿塞拜疆抵达法国，当时与他同行的还有他的女友和保镖。法国电视台TF1进一步报道称，杜罗夫因涉嫌参与“毒品交易、针对儿童的犯罪以及欺诈行为”而被捕。法国国家司法警察局基于初步调查对其发出了逮捕令，杜罗夫面临最高20年的监禁，目前已被拘留，随后将接受法庭审理。

据了解，杜罗夫同时拥有俄罗斯、圣基茨和尼维斯、法国以及阿联酋的国籍。俄罗斯外交部已表示，俄罗斯驻法国大使馆正在采取必要措施，进一步了解杜罗夫的具体情况。

这起事件引发了各界的强烈反应。特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克称，杜罗夫在法国的被捕为“美国宪法第一修正案中言论自由的有力广告”。他进一步评论说，按照目前的趋势，到2030年，欧洲可能会有人因为点赞某个网络表情包而面临极端惩罚。

美国国会众议员马乔里·泰勒·格林也指出，全球范围内的言论自由正在遭到威胁。奥地利前外长卡琳·克奈斯尔称这次逮捕是“疯狂的”，而法国前欧洲议会议员埃梅里克·肖普拉德则认为，巴黎逮捕杜罗夫的目的是控制Telegram平台。

随后，Telegram团队于25日发布声明，否认了任何关于平台滥用行为的责任指控。Telegram在声明中指出，平台严格遵守欧盟法律，包括《数字服务法案》，其内容审核符合行业标准，并在持续改进中。声明中还特别提到，杜罗夫常常在欧洲旅行，并无任何需要隐瞒的事，因此指控他或平台对滥用行为负责是“荒谬的”。

值得一提的是，杜罗夫在今年8月首次进入彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index, BBI）榜单，成为全球亿万富翁之一。

【编译：达娜】