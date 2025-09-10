Tengri Camp：哈萨克毡房在火人节惊艳亮相

—去年我去美国留学时，教授们都在谈论火人节。我也参加了，那是一次非常特别的经历。亲身感受到那里独特的氛围后，我决定，我们哈萨克斯坦有才华的年轻人也应该团结起来，以民族文化为主题走上这个舞台。-Tengri Camp 项目发起人阿斯哈特·穆拉特在接受丝绸之路电视频道“Бүгін LIVE”栏目采访时说。

Фото: denizreno Instagram парақшасы

据他介绍，为了参加此次活动，他们整整准备了一年。

—我们首先要组建团队，这并非易事。资金问题、恶劣天气条件都是必须考虑的因素。将毡房从哈萨克斯坦运到现场搭建更是困难重重。我们准备了大量文件，与政府部门和相关机构沟通，还要解决海关和物流手续。毡房先由火车运到中国，再通过海运送至洛杉矶，最后由汽车运输到目的地。-他说。

Фото: tengri_camp Instagram парақшасы

把毡房运到现场已属不易，而在恶劣天气下完成搭建更是考验。

—搭建过程中，我们三次遭遇强风。第一次大风时，毡房框架还没完全立起，团队成员只能用手支撑，硬撑了三个小时。第二天才完成全部搭建。在最强的风暴中，很多其他帐篷被吹走，唯独我们的毡房岿然不动。那一刻，很多人无处可去，纷纷跑到毡房里避难。我们拿出食物和取暖设备，尽力帮助他们。第二天，他们都特意前来表达感谢。可以说，这是哈萨克斯坦有史以来首次在美国搭建起如此规模的毡房。-阿斯哈特·穆拉特说。

Фото: tengri_camp Instagram парақшасы

他认为，Tengri Camp 已经为哈萨克斯坦吸引了成千上万的潜在游客。

—看着游客们的反应很有意思。每个人在体验到这种热情好客的氛围后，都会说‘我们以后一定要去哈萨克斯坦’。吸引游客正是我们的首要目标。我相信，通过 Tengri Camp，我们为哈萨克斯坦做了上千次的宣传。-阿斯哈特·穆拉特表示。

【编译：阿遥】