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    10:52, 15 三月 2019 | GMT +6

    迪玛希寄语The World's Best决赛选手：愿你们成为未来的莫扎特和席琳•迪翁

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    哈通社/阿斯塔纳/3月15日 - 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库达伊别尔艮向《The World's Best》选秀节目期间支持和关注他的所有歌迷表示感谢。

    歌手在自己的INS上写到："我以最诚挚的心情，向大家对我的支持表示感谢。即便我宣布退出比赛，在电视节目观众当中依然被评为第一--这一切都离不开大家的支持。我想向所有为我投票的朋友鞠躬致谢。我会把我每一个微小的成功，都献给我的粉丝们。祝愿像利迪安•纳达斯瓦兰和丹妮莉亚•托列舍娃一样的年轻艺人，都能够成为未来的莫扎特和席琳•迪翁。我祝贺他们的成功！"

    根据此前报道，哈萨克斯坦知名歌手迪玛希在美国《The World's Best》选秀节目上演唱了劳拉法比安的著名作品"Adagio"之后宣布退出该比赛，他表示："我非常有幸能够参加这一节目，但今天我希望你们允许我退出比赛。因为我不愿与两位可爱的小朋友们争夺比赛名次，我想把机会留给他们。"

    （相关链接：迪玛希宣布退出《The World's Best》

    选秀冠军争夺在哈萨克斯坦歌手丹妮莉亚•托列舍娃和来自印度的钢琴少年利迪安•纳达斯瓦兰之间展开。最终印度少年夺得了冠军。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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