TIACA举办首届区域论坛 助力丝路空中物流枢纽建设

开幕式上，哈萨克斯坦交通部部长马拉特·卡拉巴耶夫和国际航空货运协会主席史蒂芬·波尔曼斯致辞。

论坛主题为“丝绸之路空中货运枢纽 - 哈萨克斯坦货运枢纽”，旨在为哈萨克斯坦乃至中亚地区的航空货运发展注入新的活力，构建更加便捷、高效的空中物流网络。

Фото: Азаматтық авиация комитеті

论坛期间，将举行多场会谈，预计签署包括阿斯塔纳、卡拉干达、阿克托别等城市机场与MNG Airlines、MSC Air Cargo SA、Coyne Airways Limited和Alpha Sky（哈萨克斯坦）之间的合作文件，以及国际航空货运协会与哈萨克斯坦阿克套、阿克托别、阿斯塔纳、卡拉干达、乌拉尔等城市机场和SCAT航空公司之间的合作备忘录。

Фото: Азаматтық авиация комитеті

来自30个国家的300多名代表参加了论坛，他们代表了货运供应链各个环节，包括货主、货运代理、地勤服务供应商、机场、航空公司、制造商和信息技术供应商。论坛将重点讨论行业的法律法规基础、航空货运行业现状、多式联运物流、货运航空枢纽建设、货运航空发展趋势、创新和数字化、电子商务的机遇与挑战、货运的可持续发展等议题。

Фото: Азаматтық авиация комитеті

国内企业与国际行业协会的互动将有助于将与中亚国家的贸易额从63亿美元增加到150亿美元，其中包括实现哈萨克斯坦出口增加5.6亿美元的目标。

Фото: Азаматтық авиация комитеті

【编译：阿遥】