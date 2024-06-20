14:45, 20 六月 2024 | GMT +6
TIACA举办首届区域论坛 助力丝路空中物流枢纽建设
（哈萨克国际通讯社讯）由国际航空货运协会（TIACA）主办、哈萨克斯坦交通部和航空管理局协办的首届区域货运和物流论坛今天在阿斯塔纳隆重开幕。
开幕式上，哈萨克斯坦交通部部长马拉特·卡拉巴耶夫和国际航空货运协会主席史蒂芬·波尔曼斯致辞。
论坛主题为“丝绸之路空中货运枢纽 - 哈萨克斯坦货运枢纽”，旨在为哈萨克斯坦乃至中亚地区的航空货运发展注入新的活力，构建更加便捷、高效的空中物流网络。
论坛期间，将举行多场会谈，预计签署包括阿斯塔纳、卡拉干达、阿克托别等城市机场与MNG Airlines、MSC Air Cargo SA、Coyne Airways Limited和Alpha Sky（哈萨克斯坦）之间的合作文件，以及国际航空货运协会与哈萨克斯坦阿克套、阿克托别、阿斯塔纳、卡拉干达、乌拉尔等城市机场和SCAT航空公司之间的合作备忘录。
来自30个国家的300多名代表参加了论坛，他们代表了货运供应链各个环节，包括货主、货运代理、地勤服务供应商、机场、航空公司、制造商和信息技术供应商。论坛将重点讨论行业的法律法规基础、航空货运行业现状、多式联运物流、货运航空枢纽建设、货运航空发展趋势、创新和数字化、电子商务的机遇与挑战、货运的可持续发展等议题。
国内企业与国际行业协会的互动将有助于将与中亚国家的贸易额从63亿美元增加到150亿美元，其中包括实现哈萨克斯坦出口增加5.6亿美元的目标。
【编译：阿遥】