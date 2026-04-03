天津世锦赛10枚奖牌收官 哈国青少年武术队实现历史性突破

在中国天津举行的这场顶级赛事中，伊勒达尔一路过关斩将杀入决赛，并在终极对决中击败埃及选手。教练表示，这一成绩是长期有计划备战的结晶。

—武术散打是一种全接触式格斗运动，允许使用出拳、踢腿和摔法等技术。我们在训练中特别强调纪律，这也是取得成就的核心秘诀。赛前，哈萨克斯坦国家队在中国进行了专门的教学训练营，并与当地运动员进行了联合训练，-梅尔迪诺夫介绍道。

伊勒达尔5岁便投身武术运动。他认为，除了身体素质外，心理和意志力准备也发挥了巨大作用。

—我参加的是48公斤以下级比赛，竞争对手非常多。决赛中与埃及选手的对抗异常艰难，胜负悬念一直持续到最后时刻。进入决赛前，我还遭遇了两名实力强劲的对手，是心理和身体的双重准备帮助我挺了过来，-伊勒达尔说道。

据悉，3月23日至31日在中国天津举行的第十届世界青少年武术锦标赛吸引了来自78个国家的1100多名运动员参赛。

哈萨克斯坦国家队在此次锦标赛中取得历史性突破，共斩获10枚奖牌（3金、3银、4铜）。这是哈萨克斯坦独立以来，国家青少年武术队首次在单届大赛中同时收获三枚金牌。

【编译：阿遥】