08:31, 03 四月 2026 | GMT +5
天津世锦赛10枚奖牌收官 哈国青少年武术队实现历史性突破
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦小将伊勒达尔·阿米尔鼎诺夫在世界青少年武术锦标赛武术散打项目中夺得一枚具有历史意义的金牌，为国争光。2日，这位年轻冠军与其教练阿勒亚尔·卡梅尔迪诺夫做客Jibek Joly电视频道《今日直播》节目，分享胜利背后的故事。
在中国天津举行的这场顶级赛事中，伊勒达尔一路过关斩将杀入决赛，并在终极对决中击败埃及选手。教练表示，这一成绩是长期有计划备战的结晶。
—武术散打是一种全接触式格斗运动，允许使用出拳、踢腿和摔法等技术。我们在训练中特别强调纪律，这也是取得成就的核心秘诀。赛前，哈萨克斯坦国家队在中国进行了专门的教学训练营，并与当地运动员进行了联合训练，-梅尔迪诺夫介绍道。
伊勒达尔5岁便投身武术运动。他认为，除了身体素质外，心理和意志力准备也发挥了巨大作用。
—我参加的是48公斤以下级比赛，竞争对手非常多。决赛中与埃及选手的对抗异常艰难，胜负悬念一直持续到最后时刻。进入决赛前，我还遭遇了两名实力强劲的对手，是心理和身体的双重准备帮助我挺了过来，-伊勒达尔说道。
据悉，3月23日至31日在中国天津举行的第十届世界青少年武术锦标赛吸引了来自78个国家的1100多名运动员参赛。
哈萨克斯坦国家队在此次锦标赛中取得历史性突破，共斩获10枚奖牌（3金、3银、4铜）。这是哈萨克斯坦独立以来，国家青少年武术队首次在单届大赛中同时收获三枚金牌。
【编译：阿遥】