卡斯克连天空上演浪漫与激情——国际热气球节精彩开幕

今年的艺术节汇聚了来自哈萨克斯坦、德国、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、俄罗斯及乌兹别克斯坦的参赛选手。活动现场共展示了29只热气球，载客量从4人至16人不等，其中还包括一只造型别致、酷似猫头鹰的特型热气球。

Фото: Kazinform

阿拉木图州旅游局局长库阿尼什别克·米拉姆别库勒表示，此类大型活动的筹备工作通常提前一年启动。

—国际热气球节在阿拉木图州并非首次举办。我相信，它正逐渐成为一项传统，并将持续提升国内外游客对本地旅游的兴趣，-他说。

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他回忆道，2023年在库纳耶夫市举行的热气球节曾带动当地酒店、餐饮及各类住宿设施实现满额预订。

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在众多国际飞行员中，来自蒙古国的巴特尔·达瓦策伦引人注目。他曾是一名警察，后因热爱热气球运动而投身该行业，目前是蒙古国首位且唯一的载人热气球飞行员。过去6年里，他已积累了近290小时的飞行经验。

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此外，来自塔拉兹的飞行员阿勒马兹·阿达姆拜则有着一段跨界经历。他曾是一名专业医护人员，后来在卡拉干达完成了热气球驾驶培训。目前，他已拥有三年的飞行经验，并先后参加过包括乌兹别克斯坦热气球节在内的多个国际性赛事。

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哈萨克斯坦热气球联合会副主席拉赫姆·哈兹巴耶夫详细介绍了在哈国成为热气球飞行员的严苛要求。他本人在过去7年里已积累了150多小时的飞行时长。

—任何人都有机会学习驾驶热气球，但候选人必须身体健康，并能够通过严格的专业培训，-哈兹巴耶夫介绍道。

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据了解，飞行员候选人需通过全面的体检、心理测试及专业技能训练，商业载客飞行员则需至少拥有50小时的独立飞行经验。

—所有要求都非常严格。飞行员每年需通过由心理学家、心脏病专家等多领域专家组成的医疗专家委员会复审，其标准与二级航空飞行员的要求非常接近。只有获得飞行许可后，才能开始正式执飞，-他说。

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目前，热气球飞行服务已覆盖哈国的阿拉木图、乌斯卡曼、卡拉干达及阿斯塔纳。付费飞行项目全年均可预约，夏季通常安排在清晨或傍晚，而在适宜的天气条件下，冬季白天也可飞行。强风、高温及降雨则是影响热气球升空的主要障碍。此外，哈国境内所有热气球均需经过严格的技术检测与认证。

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本届热气球节组织者纳塔莉亚·拉斯托罗普诺娃表示，今年的新场地是基于飞行员的专业建议选择的。除了绚丽的热气球升空表演，现场还为游客提供了巨型风筝展、美食街、露营区及一系列老少皆宜的娱乐活动，并为儿童设立了手工艺工作坊、蹦床及互动区。此外，活动现场还设有一项特殊的浪漫环节：游客可以在热气球飞行过程中向恋人求婚。

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据悉，本次艺术节共有超过700名工作人员参与组织与保障工作，包括飞行员、技术专家、志愿者及执法与安保人员。现场吸引了大量来自吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦及其他国家的游客。

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据统计，哈萨克斯坦首届热气球节于2017年举办，当时的参与人数已突破2万人。