今天是哈萨克传统佳节--库鲁苏节

库鲁苏，即“相见”，是这个节日的寓意。在这一天，人们彼此拜访，互致问候与祝福，表达对春天来临的欢喜之情，也对老一辈的尊敬之意。虽然过去库鲁苏节主要在西部地区盛行，但如今已在哈萨克斯坦全境广受欢迎。

根据民俗学家艾格丽穆·穆萨哈津诺娃的解释，库鲁苏节是一项古老的哈萨克传统，意在年轻一辈向年长者致敬，并祈求祝福和长寿。这一天，也被视为新春的开端，人们穿上华丽的新装，相互握手问候，祝愿“一岁多一岁，健康长寿”。按照传统，应在中午之前至少拜访三个家庭。

这一天，家庭主妇们精心准备各种美食，包括肉类和乳制品，烘焙面包，炸制馅饼，摆上甜点，为来宾备好宴席。拜访时，客人要品尝来自七家的美食，以示对长者的尊敬和敬意。

库鲁苏节不仅是哈萨克传统文化的生动体现，更是在促进家庭团聚、传承友爱与和平的理念方面发挥着重要作用。通过相互拜访、送上祝福和分享美食，增进邻里间的友谊，促进社会和谐。这一节日体现体现的正是哈萨克民族重视家庭和睦、邻里融洽、社会和谐的文化内涵。

近年来，库鲁苏节的庆祝活动逐渐扩展到了更多的地区，这一传统正在焕发新的生机，预示着未来将继续绚丽多彩地绽放。

值得一提的是，库鲁苏节从3月14日开始，持续整个三月份，为人们带来了温馨的祝福和欢乐的时刻。