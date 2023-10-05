今天是哈萨克斯坦教师节

1966年10月5日，一场关于教师地位的政府间特别会议在巴黎召开，推动了世界教师日的设立。代表教科文组织和国际劳工组织的代表签署了关于教师地位的文件，从而开创了世界教师节的历史。而在1994年的同一天，首次庆祝了世界教师节。

-这个特殊的日子，我向那些为了教育事业辛勤工作的老师们致以最诚挚的祝贺！无数的青少年将从您们的手中受益，获得知识和道德的熏陶，走向美好的未来。您们的辛勤付出、耐心与忠诚，为下一代的成长奠定了坚实的基础。作为人格发展的启蒙者，您们传递给孩子们勤奋、道德、慷慨和对祖国的热爱。亲爱的同事们，您们在这条充满挑战但又充满希望的道路上发挥着决定性的作用。-哈萨克斯坦教育部部长哈尼·贝森巴耶夫表达了对教师们的感激之情。

哈萨克斯坦的教育事业也在不断发展壮大。国内最杰出的教师将被纳入共和国人才储备计划中的“1000名教育变革领军人物”，并有机会通过“博拉沙克”国家项目前往国外实习。

在国家元首亲自推动下，2019年教师职业特殊社会地位得以确立。

四年来，哈萨克斯坦的教师待遇也得到了明显提高，工资翻了一番，许多教师享受到高达50%的奖金，技术和职业教育教师获得高达35%的工资补贴。从今年9月起，又有9.7万名教育工作者的工资再度上涨了30%。这些改变不仅反映了哈萨克斯坦政府对教育事业的重视，也为全国的教育工作者带来了实实在在的好处。

教师节是哈萨克斯坦最受欢迎的节日之一，这一天，学生和家长们会身着节日盛装，一起向老师们表达祝福，赠送鲜花、礼品和书籍以示感谢。学校举行丰富多彩的演出，让老师们度过一个难忘的教师节，各级政府和学校还要召开大会，张贴庆祝海报，表彰优秀教师，授予荣誉勋章，邀请退休教师回到学校，重温美好的教学时光。国歌的奏响和民族传统文化的展示成为教师节活动的重要组成部分。高等院校的教师节活动也会邀请中小学生参加，以传承和延续教育的伟大事业。

今天，首都将举行全国性的教育工作者代表大会，这是自2005年以来的首次。约700名教育工作者将齐聚一堂，分享他们的最佳实践和国际经验，共同探讨未来教育的方向。

在这个特殊的日子里，让我们一起感恩，感谢那些为教育事业默默耕耘的伟大教师，他们为我们的国家和下一代的未来付出了巨大的努力。

【编译：阿遥】