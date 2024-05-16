世卫组织：欧洲每天有1万人死于心血管疾病 控制食盐摄入量是关键

心血管疾病是全球一大死亡原因，估计每年夺走1790万人的生命。五分之四以上的心血管疾病死亡是由于心脏病发作和中风，其中三分之一的死亡发生在70岁以下的人群中。高盐摄入会使血压升高，而这是引发心脏病和中风等心血管疾病的主要危险因素。

心血管疾病导致早逝

世卫组织表示，心血管疾病是欧洲地区残疾和过早死亡的主要原因，每年造成的死亡人数达到400万，占该区域所有死亡人数的42.5%以上。这意味着每天有1万人死亡。

报告指出，该地区男性死于心血管疾病的几率几乎是女性的2.5倍。此外，还存在地域差异，在东欧和中亚，由于心血管疾病而早逝（30-69岁）的概率几乎是西欧的五倍。

而与此同时，欧洲地区几乎所有国家（53个国家中的 51个）的日均食盐摄入量都超过了世卫组织建议的最大限量，即每人每天5克（约一茶匙）。街头食品和加工食品往往是罪魁祸首。

世卫组织欧洲区域主任克鲁格（Hans Henri P. Kluge）表示，心血管疾病和高血压在很大程度上是可以预防和控制的。实施有针对性的政策，只要将食盐摄入量减少25%，到2030年估计可以挽救90万心血管疾病患者的生命。

采取强制性政策报告表示，需要采取措施来将食盐摄入量控制在世卫组织建议的最高摄入量以内。

这些政策包括强制限制日常食用的食品（包括加工食品）以及食品店和食堂供应的食品中的添加盐含量；强制在包装正面标明食盐含量，以增加消费者的知情权，帮助他们做出更健康的选择；以及开展提高公众意识的运动，支持人们改变行为，减少盐摄入量。

报告同时指出，从食品行业的角度来看，高盐食品往往产生最大的利润。然而这些食品将顾客的健康置于危险之中。通过强制性重新制定配方以减少盐摄入量，可以产生事半功倍的效果，并最终挽救生命。