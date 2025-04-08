拜科努尔航天中心将于今日发射联盟运载火箭

在“宇航员”宾馆举行的国家委员会会议上，确认了“联盟-2.1a”运载火箭及其地面基础设施的飞行准备情况，并批准了将飞赴国际空间站（ISS）的乘组成员名单。

主要乘组成员包括：飞船指令长、飞行工程师及远征指挥官——俄罗斯国家航天集团（Roscosmos）宇航员谢尔盖·雷日科夫，飞船第一飞行工程师、远征工程师——俄罗斯国家航天集团宇航员阿列克谢·祖布里茨基，以及飞船第二飞行工程师——美国国家航空航天局（NASA）宇航员乔纳森·金。

Фото: Kazinform

俄罗斯国家航天集团负责人德米特里·巴卡诺夫向乘组成员祝贺其顺利完成发射前准备工作，并预祝他们飞行成功。

根据计划，“联盟-2.1a”运载火箭搭载“联盟MS-27”飞船与第73次长期驻站远征乘组将于阿斯塔纳时间4月8日10时47分，从拜科努尔航天发射场第31号平台发射升空。

此次从拜科努尔发射的任务将献礼即将到来的伟大卫国战争胜利80周年纪念。

据俄罗斯国家航天集团与哈萨克国家航天局（KazCosmos）代表介绍，本次发射预计将吸引超过2500名嘉宾前往拜科努尔观摩。他们当中包括中小学生、大学生、艺术家、新闻记者、议员、博主、公务员、宇航员及其亲属。

值得一提的是，以往已有逾1.1万名游客曾亲临拜科努尔观赏火箭发射盛况。

【编译：木合塔尔·木拉提】