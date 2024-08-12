独联体内务部部长级会议在明斯克召开

与会代表包括阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦的内务部部长级官员，独联体执行委员会、独联体打击有组织犯罪和其他危险类型犯罪协调局，以及独联体国家反恐中心的负责人等。

哈萨克斯坦代表团由内务部部长叶尔詹·萨德诺夫率领。

Фото: gov.kz

在会议开始前，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科与各国内务部长举行了会谈。白俄罗斯总统在会谈期间，强调了加强执法机构合作应对新威胁和挑战的重要性。

值得一提的是，去年哈萨克斯坦曾担任独联体内务部部长会议轮值主席。

本次会议期间，哈萨克斯坦内务部部长向各国同僚介绍了去年在突厥斯坦举行的会议上达成了各项共识和任务的执行情况。

会议讨论了改进搜查行动的组织，打击有组织犯罪、毒品交易和网络犯罪的行动，以及提高道路交通和铁路设施的安全水平的问题。

与会成员特别关注了提高独联体内务部在主要工作方向的合作有效性问题。

部长级会议在相互理解、友好的气氛中举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】