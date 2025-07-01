体育部长表彰射箭国家队：亚洲杯创历史佳绩

部长指出，运动员在亚洲赛场上为国争光，展现了高水平的竞技实力，堪称哈萨克斯坦射箭运动的历史性突破。

他表示：- 你们的卓越成就和国家的全面支持显著提升了国内对射箭运动的兴趣。目前，哈萨克斯坦约有7000人从事这项运动。亚洲杯的佳绩是我国射箭运动的里程碑，首次取得如此辉煌的成绩。这得益于运动员和教练团队的共同努力，相信这一成功将进一步推动射箭运动的普及。

会上，部长向在亚洲杯中表现突出的运动员阿黛尔·热克森比诺娃、维多利亚·梁、迪尔穆哈梅德·穆萨、布尼德·米尔扎梅托夫、安德烈·秋秋恩和罗克萨娜·尤努索娃颁发了荣誉证书，向国家队主教练鲍尔詹·卓勒德巴耶夫颁发了感谢信。

据悉，6月15日至20日在新加坡举行的亚洲杯射箭赛第二阶段，哈萨克斯坦国家队在男子团体和混合团体赛中摘得金牌，女子团体赛中获得铜牌，创下历史最佳战绩。

【编译：木合塔尔·木拉提】