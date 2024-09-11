哈俄体育部长会晤：游牧民族运动会成为两国民族体育交流新平台

穆尔扎波森诺夫在会谈中高度评价了两国之间的高水平合作，并特别强调了俄罗斯在举办金砖国家运动会和“亚洲儿童”国际运动会等重要赛事方面取得的成绩。今年，哈萨克斯坦派出108名运动员参加了金砖国家运动会，200名运动员参加了“亚洲儿童”国际运动会。

-过去两年，哈萨克斯坦运动员赴俄罗斯进行了40多次联合训练，这进一步加深了两国体育界的交流合作。哈萨克斯坦建议继续开展这一举措，充分利用两国的奥林匹克训练基地，-穆尔扎波森诺夫指出。

双方还特别关注民族体育的发展。例如，在第五届世界游牧民族运动会的比赛项目中，纳入了萨哈共和国（雅库特）的传统体育项目——棍棒摔跤，以及鞑靼斯坦的民族运动项目——鞑靼式摔角。值得一提的是，此次运动会共有197名俄罗斯运动员参赛。

德格季亚雷夫对哈萨克斯坦运动员在金砖国家运动会和“亚洲儿童”国际运动会上的出色表现表示赞赏，并高度评价了第五届世界游牧民族运动会的组织水平之高和规模之大。

【编译：阿遥】