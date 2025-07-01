13:15, 01 七月份 2025 | GMT +5
体育部引入新科研方法推动体育发展
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦旅游和体育部正通过系统化方式推动高水平竞技体育发展，特别注重科研支持。
据该部新闻办公室消息，在部方倡议下，与国家体育医学与康复中心合作，首次制定并经卫生部批准了“体育医学”和“营养学”专业标准。
为改革管理体系，地方体育部门负责人任命程序已调整。新任负责人需经由部方特别委员会审核，综合评估候选人的战略思维、专业经验、管理能力及地区体育发展规划。目前，全国12个地区已完成体育部门负责人任命。
该部还优先将现代教育与技术引入体育领域。在Performance Hub科研团队支持下，针对拳击、短道速滑、花样滑冰、速度滑冰、冬季两项、击剑、自由式摔跤、跆拳道等16个运动项目（10个夏季项目、6个冬季项目）开展了综合科研测试，150多名运动员参与测试。
此外，为国家队及教练员举办了专项研讨会，包括自行车运动教练培训及冬季两项国家队和青年队的讲座，邀请体育医学专家及大众体育与体育学院的学者参与。
阿斯塔纳国家体育大学正打造成为体育科研中心，其基础设施已适配专业人才培养及应用研究需求。该项目将为国家队培养高素质教练、体育管理者、心理学家及其他体育科学人才，涵盖艺术体操、拳击、跆拳道、柔道、摔跤、赛艇、篮球、排球、五人制足球、田径和游泳等项目，为国际赛事备战提供全方位支持。此外，哈萨克斯坦积极引入国际经验。
柔道国家队由奥运冠军、两届世锦赛银牌得主埃齐奥·甘巴领衔的团队指导，采用国际认可的现代训练方法。自2024年10月起，击剑国家队聘请外国专家亚历山大·戈尔巴丘克担任教练顾问，其弟子在加拿大温哥华世界杯团体赛中获铜牌，鲁斯兰·库尔巴诺夫在哥伦比亚波哥大个人赛中摘银。
【编译：木合塔尔·木拉提】