体育部引入新科研方法推动体育发展

据该部新闻办公室消息，在部方倡议下，与国家体育医学与康复中心合作，首次制定并经卫生部批准了“体育医学”和“营养学”专业标准。

为改革管理体系，地方体育部门负责人任命程序已调整。新任负责人需经由部方特别委员会审核，综合评估候选人的战略思维、专业经验、管理能力及地区体育发展规划。目前，全国12个地区已完成体育部门负责人任命。

该部还优先将现代教育与技术引入体育领域。在Performance Hub科研团队支持下，针对拳击、短道速滑、花样滑冰、速度滑冰、冬季两项、击剑、自由式摔跤、跆拳道等16个运动项目（10个夏季项目、6个冬季项目）开展了综合科研测试，150多名运动员参与测试。

此外，为国家队及教练员举办了专项研讨会，包括自行车运动教练培训及冬季两项国家队和青年队的讲座，邀请体育医学专家及大众体育与体育学院的学者参与。

阿斯塔纳国家体育大学正打造成为体育科研中心，其基础设施已适配专业人才培养及应用研究需求。该项目将为国家队培养高素质教练、体育管理者、心理学家及其他体育科学人才，涵盖艺术体操、拳击、跆拳道、柔道、摔跤、赛艇、篮球、排球、五人制足球、田径和游泳等项目，为国际赛事备战提供全方位支持。此外，哈萨克斯坦积极引入国际经验。

柔道国家队由奥运冠军、两届世锦赛银牌得主埃齐奥·甘巴领衔的团队指导，采用国际认可的现代训练方法。自2024年10月起，击剑国家队聘请外国专家亚历山大·戈尔巴丘克担任教练顾问，其弟子在加拿大温哥华世界杯团体赛中获铜牌，鲁斯兰·库尔巴诺夫在哥伦比亚波哥大个人赛中摘银。

【编译：木合塔尔·木拉提】