中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:46, 14 六月 2024 | GMT +6

    独联体最贵：哈萨克斯坦出租车服务费用再涨11.7%

    такси
    Фото: Янедкс Такси/Facebook

    哈萨克国际通讯社讯）据Energyprom.kz统计与分析网站的报道，国内5月份出租车服务费用同比上涨11.7%。

    具体到各州市来看，涨幅最大的地区是阿拉木图市，上涨了31.3%，其次是阿克托别州和西哈州，分别上涨了22.1%和21.3%。奇姆肯特市和阿克莫拉州也分别上涨了16.9%和13.5%。

    相比之下，涨幅较低的地区包括北哈萨克斯坦州和江布尔州，上涨幅度仅为1%，曼格斯套州稍高，上涨了4.4%。阿斯塔纳市的出租车费用上涨了5%。

    数据显示，截至2024年6月11日，按每公里计算，哈萨克斯坦出租车费用在全球95个国家和地区中排名第24位，平均费用为0.67美元/公立。在独联体国家中，哈萨克斯坦的出租车费用最高，明显高于其他国家：亚美尼亚为0.28美元/公里，乌兹别克斯坦为0.29美元/公里，白俄罗斯为0.31美元/公里，俄罗斯为0.34美元/公里，阿塞拜疆为0.59美元/公里。

    全球范围内，出租车费用最低的国家包括埃及、菲律宾和亚美尼亚，而最高的则是瑞士、卢森堡和科威特。

    【编译：阿遥】

    标签:
    通货膨胀 社会 统计 交通运输
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!