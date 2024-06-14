独联体最贵：哈萨克斯坦出租车服务费用再涨11.7%

具体到各州市来看，涨幅最大的地区是阿拉木图市，上涨了31.3%，其次是阿克托别州和西哈州，分别上涨了22.1%和21.3%。奇姆肯特市和阿克莫拉州也分别上涨了16.9%和13.5%。

相比之下，涨幅较低的地区包括北哈萨克斯坦州和江布尔州，上涨幅度仅为1%，曼格斯套州稍高，上涨了4.4%。阿斯塔纳市的出租车费用上涨了5%。

数据显示，截至2024年6月11日，按每公里计算，哈萨克斯坦出租车费用在全球95个国家和地区中排名第24位，平均费用为0.67美元/公立。在独联体国家中，哈萨克斯坦的出租车费用最高，明显高于其他国家：亚美尼亚为0.28美元/公里，乌兹别克斯坦为0.29美元/公里，白俄罗斯为0.31美元/公里，俄罗斯为0.34美元/公里，阿塞拜疆为0.59美元/公里。

全球范围内，出租车费用最低的国家包括埃及、菲律宾和亚美尼亚，而最高的则是瑞士、卢森堡和科威特。

【编译：阿遥】