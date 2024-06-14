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    16:23, 14 六月 2024 | GMT +6

    TIFA会议：中亚与美国深化合作，推动区域经济稳定发展

    TIFA
    Photo: Kazakh government

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，中亚—美国贸易投资框架协议（TIFA）理事会第15次会议于6月13日在阿斯塔纳举行。

    哈萨克斯坦、美国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦等六国代表齐聚一堂，共同探讨贸易多元化和扩大投资合作的前景。

    哈萨克斯坦代表团由政府副总理塞热克·朱曼哈林率领。他在讲话中指出，在全球经济不稳定、制裁、贸易摩擦和全球供应链中断的背景下，TIFA会议为各国提供了一个务实的平台，以“对表”和确定关键经济议程的未来优先事项。

    -作为本地区主要经济体和世贸组织成员，哈方始终认为TIFA平台具有巨大的潜力，不仅可以加强双边贸易关系，还可以促进区域贸易合作。今年举办TIFA中亚区域理事会会议，再次证明了区域合作和稳定持续发展的重要性，这将通过连接东西方市场，在稳定全球经济方面发挥重要作用。-朱曼哈林表示。

    пресс-служба Правительства РК
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    美国贸易代表戴琪在讲话中强调，需要协调共同努力，确保TIFA成员国经济的可持续增长。

    -中亚仍是美国非常重要的经济和战略伙伴。面对气候变化和科技、工业进步带来的挑战，需要共同发展传统供应链，以确保其稳定性，从而实现可持续的经济增长。美国对提高贸易质量、供应汽车和半导体生产的关键金属有浓厚兴趣。-戴琪强调。

    会议期间，TIFA理事会成员还讨论了制定新贸易路线的问题，这些路线对于提高供应链的稳定性和经济多元化至关重要。

    TIFA
    Photo: Kazakh government

    【编译：阿遥】

    标签:
    投资 哈萨克斯坦与美国 中亚 政府 经济
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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