新疆媒体发力哈语内容 携手哈萨克斯坦打造多元文化合作

新疆广播电视台成立于1949年，目前拥有超过1800名员工，运营8个电视频道和10个广播频率，旗下还包括一个网站和一款移动应用程序。

赵晓丽在与哈萨克斯坦媒体代表团会晤时介绍：

“我们的节目以五种语言播出。自2004年以来，我们与哈萨克斯坦保持密切合作。2004年至2017年间，我们与阿拉木图的伙伴共同推出联合项目，节目以哈萨克语播出。2018年至2021年，我们与多家哈萨克斯坦电视台合作，将中文影视节目翻译成哈萨克语。目前，我们正与两家哈萨克斯坦媒体商谈合作，计划推出在新疆拍摄的哈萨克语内容。”

赵晓丽透露，2026年2月中国春节期间，计划与哈萨克斯坦伙伴共同举办一场中亚五国歌手参与的盛大晚会，进一步促进区域文化交流。

“我们有一档广受欢迎的哈萨克语节目《诗人来了》。此外，民族舞蹈类节目也深受观众喜爱，展示了哈萨克及其他民族的传统舞蹈。我们正邀请其他国家的艺术家参与这些节目，丰富内容多样性。”赵晓丽说。

与此同时，《新疆日报》（媒体集团）网站编辑部副主任解文静表示，涉及哈萨克斯坦的内容在网站上浏览量持续攀升。

“过去两年，我们网站发布了近600篇与哈萨克斯坦相关的文章，显示出读者的高度关注。”解文静说。

此前，新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室副主任肖业文曾表示，将积极推动哈萨克族传统“阿依特斯”说唱艺术在中国的传承与发展。

这些举措不仅凸显了新疆媒体在哈萨克语内容创作上的努力，也为哈中两国文化交流与合作注入了新活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】