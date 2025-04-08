哈萨克体育传奇哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫夫珍贵影像公开

这段画面中展示了他位于突厥斯坦州阿克托别村的故居，并记录了他备战传奇性对决前的情景，被誉为哈萨克体育史上的珍贵历史资料。

虽然这段视频未能完整保存下来，但可以确认的是，正是在这场比赛之后，哈吉穆罕赢得了世界摔跤冠军，成为载入史册的民族英雄。

在他曾经生活过的住所遗址上，如今建有一座博物馆，吸引了大量游客前来参观，不仅是本地人，还有来自世界各地的旅客。

二战期间，哈吉穆罕曾积极支援前线，他通过表演募集资金，甚至向军队捐赠了一架飞机。他的英勇事迹被后人广泛传颂。

哈吉穆罕将一生奉献于哈萨克民族传统运动项目之一之一 —— 哈萨克式摔跤的发展。他曾在全球54个国家参加比赛，斩获48枚奖牌，成为哈萨克体育史上的不朽人物。如今，以他的名字命名的街道、学校、体育场遍布全国。

值得一提的是，有关哈吉穆罕∙穆奈特巴索夫的传记电影《Qajymuqan》曾于去年10月10日在哈上映。

【编译：达娜】