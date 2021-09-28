法国著名少儿电视频道TiJi将推出哈萨克语版

哈通社/努尔苏丹/9月28日 – 著名法国少儿电视频道TiJi将推出面向哈萨克斯坦的哈萨克语版。

据哈萨克斯坦新闻和社会发展部消息，新闻部长阿依达·巴拉耶娃与法国媒体控股公司Groupe M6电视和广播作品国际发行总监让-勒内·奥库图里耶以及国际分销总监、Lti Vostok总经理玛丽亚·扎比娜-潘泰利克举行了会晤。

双方讨论了在儿童卡通电视频道方面的合作，特别是开展TiJi儿童电视频道哈萨克语化方面的合作问题。

会谈中，双方均表示已经做好了合作准备。

阿依达·巴拉耶娃对TiJi儿童电视频道方面接受哈方提议，计划推出面向哈萨克斯坦的哈萨克语版表示欢迎，并指出该频道在多语种播出和制作方面的丰富经验，将为双方的合作带来良好助益。

Tiji是一家专为7岁以下儿童播放的法国少儿电视频道，总部设在巴黎。

在去年的参议院（议会上院）圆桌会议上，新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃提出，考虑到当今时代动画和儿童文学主要被用作儿童语言教学的重要工具，在发展本国动漫和少儿文学作品的同时，也十分有必要将国际知名的少儿电视频道«Nickelodeon»、«Disney»、«TiJi»以及世界级的儿童文学作品翻译成哈萨克语。

新闻部长在圆桌会议上说：«首任总统此前在一次会议上特别提到，我们应该用国语-哈萨克语进行交流，语言的命运就是民族的命运。因此，首先必须以本国的语言进行宣传具有特点的民族世界观。我们认为，当今的主要任务是向今天的年轻一代教授国语，这将是未来社会的驱动力。这是在全球化时代维持民族认同的主要条件。»

【编译：木合塔尔·木拉提】