法国著名少儿电视频道TiJi推出哈萨克语版

哈通社/努尔苏丹/5月18日--法国少儿电视频道TiJi推出面向哈萨克斯坦的哈萨克语版。

新闻和社会发展部部长阿斯哈尔·乌玛若夫日前出席法国少儿电视频道TiJi哈萨克语版频道的介绍会。

根据早前报道，该项目由上一任新闻部长阿依达·巴拉耶娃提议实施。

法国媒体控股公司Groupe M6电视和广播作品国际发行总监让-勒内·奥库图里耶以及国际分销总监、Lti Vostok总经理玛丽亚·扎比娜-潘泰利克，以及法国驻哈萨克斯坦共和国大使馆参赞亚历克斯·博托兰等出席法国少儿电视频道TiJi的哈萨克语版介绍会。

TiJi频道的主要任务是为 2 至 7 岁的儿童提供一个安全的信息空间，该频道在世界20个国家用14个语言发布消息。

新闻部长乌玛若夫表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将2022年宣布为儿童年。

值得一提的是，观众可通过以下运营商观看哈萨克语版«TiJi»频道：Alma TV、TV Commerce、Kazakhtelecom、Fermata PRK、Kainar Media 、Teralain 、TTK 。

【编译：阿依波塔】