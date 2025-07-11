哈萨克斯坦弱势群体可申请至少三个月的无附加费用贷款延期

此项措施的适用对象为因失业、疾病、伤残或自然灾害等原因，导致收入减少30%以上的借款人。申请人需按官方规定的格式提交申请，并附上相关证明材料。银行或微贷组织须在15个日历日内完成审核，并给予书面答复；若有补充方案，借款人也有不少于15天的时间作出回应。

若双方在30日内未达成一致，申请将视为被拒绝，但可经双方同意延长协商期限。银行与微贷组织还需每季度向监管机构汇报申请数量、处理情况及拒绝原因。

此新规是对《金融服务消费者权益保护法》的落实，旨在减轻陷入困境人群的债务负担。此前，哈萨克斯坦并无统一且强制执行的贷款延期规定，借款人即便因合理理由提出延期申请，银行和微贷机构也没有法律义务予以批准。仅在新冠疫情期间，国家曾临时性建议金融机构为受影响客户提供延期安排。

此外，现役义务兵及部分参与军事集训的预备役人员，也可享受信用假期，以减轻服役期间的经济压力。

【编译：达娜】