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    09:11, 11 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦弱势群体可申请至少三个月的无附加费用贷款延期

    哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署发布消息，自8月31日起，社会弱势群体及因突发事件遭受收入严重下降的个人，将有权申请“信用假期”，即贷款延期还款，最短为三个月，且无需支付任何手续费或附加费用。

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    Коллаж: Canva

    此项措施的适用对象为因失业、疾病、伤残或自然灾害等原因，导致收入减少30%以上的借款人。申请人需按官方规定的格式提交申请，并附上相关证明材料。银行或微贷组织须在15个日历日内完成审核，并给予书面答复；若有补充方案，借款人也有不少于15天的时间作出回应。

    若双方在30日内未达成一致，申请将视为被拒绝，但可经双方同意延长协商期限。银行与微贷组织还需每季度向监管机构汇报申请数量、处理情况及拒绝原因。

    此新规是对《金融服务消费者权益保护法》的落实，旨在减轻陷入困境人群的债务负担。此前，哈萨克斯坦并无统一且强制执行的贷款延期规定，借款人即便因合理理由提出延期申请，银行和微贷机构也没有法律义务予以批准。仅在新冠疫情期间，国家曾临时性建议金融机构为受影响客户提供延期安排。

    此外，现役义务兵及部分参与军事集训的预备役人员，也可享受信用假期，以减轻服役期间的经济压力。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 金融 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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