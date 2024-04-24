TikTok回应哈国文信部部长言论：我们感到非常惊讶

-我们对哈萨克斯坦文化和信息部考虑封锁TikTok平台访问感到非常惊讶，因为，在此之前，该部一直积极支持TikTok在哈萨克斯坦发起的许多活动，例如纳乌鲁兹节在线庆祝活动和短视频创作大赛等。-TikTok平台官方代表成。

据TikTok平台称，上周五，哈萨克斯坦文信部一名官员还在阿拉木图举行的一次活动中发表讲话，称赞 TikTok 是一个有助于推广文化和其他有用内容的平台。

TikTok官方代表强调，用户安全，尤其是未成年人用户安全，是TikTok绝对优先事项之一。为此，TikTok付出了大量努力，包括积极主动地删除违反社区规则的内容。仅在2023年，TikTok就因违反相关规则在哈萨克斯坦删除了超过400万条视频。

此外，官方代表还表示，TikTok平台一直与哈萨克斯坦相关政府部门，包括文化和信息部和内政部，进行直接合作。

TikTok官方代表还指出，在过去几个月里，TikTok没有收到任何与未成年人用户安全相关的內容删除请求。

-鉴于以上情况，以及我们与哈萨克斯坦政府部门长期良好合作的历史，我们认为文化和信息部长的言论显得有些突兀。-TikTok官方代表称。

TikTok官方代表表示，哈萨克斯坦每天有数百万人使用TikTok平台进行创作、学习和创收。希望哈萨克斯坦用户能够继续使用TikTok平台，TikTok也将继续努力为用户提供安全、健康的网络环境。

吉尔吉斯斯坦卡巴尔通讯社19日报道称，根据该国国家安全委员会的通告，吉尔吉斯斯坦数字发展部决定封锁社交平台TikTok 在吉尔吉斯斯坦的访问。 对此，哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃表示，将慎重考虑。

【编译：阿遥】