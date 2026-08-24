独联体观察团：库鲁尔泰议员选举完全符合哈萨克斯坦法律

据他介绍，此次投票组织有序，完全符合该国选举法。该观察团应哈萨克斯坦外交部邀请，自8月3日起一直在观察选举的筹备和进行情况。观察团由190名观察员组成，他们在国家法律和透明、公正、不干涉原则的指导下，自由独立地开展工作。

- 哈萨克斯坦共和国的选举法符合公认的国际法原则和适用准则，被认为是举行自由民主选举的充分法律依据。-他说。

8月23日投票日当天，观察团走访了900多个投票站，并观察了海外投票站的选举过程。据观察员称，所有投票站均准时开放，投票组织有序，气氛平静，投票过程顺利。

- 计票程序是根据宪法法案进行的。观察员提出的一些具有技术性评论，并被地区委员会立即处理。尚未发现可能影响选举结果的违法行为。-彼得里申科说。

经观察，独联体观察团一致认为，库鲁尔泰议员选举完全符合哈萨克斯坦法律。

- 2026年8月23日，哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰选举组织有序，公平公正，竞争激烈，公开透明。选举保障了哈萨克斯坦公民行使表达意愿的权利。-独联体观察团说。

据此前报道，哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫公布了23日举行的库鲁尔泰选举初步结果，“公正党”得票率为71.17%。

按照法律规定，库鲁尔泰选举的最终结果，将在投票日起10天内正式确定并公布。

上海合作组织副秘书长米德洪发布了上合组织观察员团工作成果并指出，上合组织观察员团认定，此次库鲁尔泰选举具有公开、透明、可信和民主的特征。