托卡耶夫：集体弘扬全人类和谐发展观的时候到了

在会议开始时，托卡耶夫总统以上合组织轮值主席国哈萨克斯坦的国家元首身份，向此前因直升飞机事故不幸遇难的伊朗总统及其随行人员表达了哀悼。

托卡耶夫总统强调指出，外长理事会会议，是上合组织旨在解决当前议程问题的最重要形式之一。总统还对首次参会的伊朗和白俄罗斯外长表示了欢迎。

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托卡耶夫总统强调指出，当前欧亚大陆上有十个国家是上合组织的正式成员国。这十个国家拥有全球近一半的人口，近一半的GDP，控制着全球贸易的15%。

- 作为上合组织主席国，哈萨克斯坦将竭尽全力进一步增强本组织潜力。- 托卡耶夫说。

国家元首就上合组织各个成员国对哈萨克斯坦各项倡议的支持，以及成功的联合工作表示了感谢。

托卡耶夫总统指出，上合组织成功举办了涵盖数字化、旅游、能源领域的100多项活动。

- 在哈萨克斯坦的倡议下，2024年被宣布为生态年。哈萨克斯坦政府正在筹备能源、交通和文化领域的一些重要活动。当然，即将在阿斯塔纳召开的上合峰会备受关注。为了能够良好的完成这一事关我们各国的重大活动，外长理事会会议肩负着重要的责任。我高度评价诸位在重要文件清单和决议的准备过程中所开展的工作。外长理事会向国家元首理事会提交了 20 多份此类文件。我相信，它们的有效落实将为加强上合组织全面伙伴关系作出重要贡献。- 托卡耶夫说。

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总统表示，在当前全球战略不稳定的背景下，通过系统性的手段、兼顾各方利益、不断寻找达成协议的途径的重要性日益凸显。

国家元首认为，团结一致的向全球弘扬全人类和平和谐发展理想和价值观的时候到了。

- 因此，哈萨克斯坦提出了制订上合组织《关于全球团结以实现公正的世界与和谐》倡议的提案。我们认为，该文件的通过，以及在即将举行的上海合作组织峰会期间形成的《阿斯塔纳宣言》，将有助于统一国际努力，解决世界不同地区的冲突。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统指出，要特别关注上海合作组织的进一步改革。成员国积极参与制定旨在改进本组织活动的具体决定非常重要。为此，哈萨克斯坦提出了将上合组织打造成有效的多边合作机制的平衡建议。

- 我们希望这些举措将来能够得到支持。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统强调，旨在增强上合组织应对共同挑战和威胁的潜力的工作正当其时，同时，打击“三股势力”应成为本组织合作的持续重点。

- 哈萨克斯坦将继续支持旨在深化这方面合作的努力。与在座的诸国就打击恐怖主义、分裂主义和极端主义达成的合作计划，就是朝这个方向迈出的具体步骤。反过来，上合组织禁毒战略工作的完成将加强打击毒品威胁的共同措施，包括阻断恐怖分子的融资渠道。所有这些成就都基于为确保本组织空间的稳定与安全而采取的合作措施。这对于加强上合组织在全球国际关系架构中的地位、提高上合组织在世界上的声誉和作用也具有重要意义。- 托阿卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统还谈到了网络安全问题。他认为，这项工作应重点关注网络威胁的早期发现和机制建设，确保上合组织国家信息基础设施的稳定运行。

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托卡耶夫总统强调，对阿富汗的问题必须时刻予以高度的关注。上合组织有必要凝聚力量，确保该国不出现人道主义灾难，并最终实现长久的未定和平。

托卡耶夫总统希望，哈萨克斯坦提出的在阿拉木图建立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议能够得到上合成员国的鼎力支持。

哈萨克斯坦国家元首还提及了气候变化问题，并指出，气候变化正在成为世界的主要问题之一。如果各方不能采取紧急预防措施，很可能会加剧各类自然灾害的频繁发生。

- 对此，上合组织需要更新应对自然灾害的方法。今年春天，我国明显感受到了气候变化的负面影响。我想借此机会，就哈萨克斯坦特大洪涝灾害期间，各国给予的合作和援助表示诚挚感谢。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，即将在阿斯塔纳举行的上合峰会主题已经确定：《加强多边对话——追求可持续和平与发展》。

国家元首指出，上海组织的主要目标之一是确保地区的和平、安全与可持续发展，相信外长理事会会议的工作将在实现这一目标方面产生良好的影响。

哈萨克斯坦总统最后向阿斯塔纳峰会前夕积极开展工作的各个外交部负责人表示了感谢。

- 我们希望这次峰会能够成为在国际舞台占有重要地位的上合历史上的全新篇章。事实上，全世界都在关注上海合作组织，各大国都对我们的工作情况充满兴趣，提出了许多与上合有关的问题。 1996年4月我见证了上海合作组织的成立。当时，这个组织被称为“上海五国”。也正是从那时候开始，逐渐形成了上和精神。我们一直在致力于增强亚洲、欧亚大陆乃至整个世界的和平与安全，这是非常正确的步伐。- 托卡耶夫说。

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俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫、中国外交部长王毅、巴基斯坦副总理 - 外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔、哈萨克斯坦副总理 - 外交部长穆拉特·努尔特列吾、吉尔吉斯外交部长热恩别克•库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外交部长西罗吉丁·穆赫里丁、乌兹别克斯坦外交部长巴赫蒂约尔·赛义多夫、白俄罗斯外交部长谢尔盖·阿列尼克、印度外交部副部长拉维·达穆、伊朗外交部副部长迈赫迪·萨法里、上合组织秘书长张明、上合组织地区反恐机构执行委员会主任鲁斯兰·米尔扎耶夫与会。

【编译：木合塔尔·木拉提】