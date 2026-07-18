世界媒体如何评价托卡耶夫总统上海之行：人工智能合作、重大协议与区域发展前景备受关注

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前结束对中国上海的访问。访问期间，总统出席世界人工智能大会，并与中国国家主席习近平举行会谈。此次访问不仅取得了一系列务实合作成果，也受到国际媒体的广泛关注。来自欧洲、亚洲、美国以及独联体国家的数十家媒体，从人工智能合作、经贸投资、交通物流和数字化发展等多个角度，对哈萨克斯坦在国际合作中的积极作用进行了报道。

国际主流媒体关注：人工智能合作与哈萨克斯坦数字化发展成为焦点

路透社（Reuters）发布两篇深度报道指出，哈萨克斯坦成为目前唯一同时加入美国提出的《人工智能机遇声明》（AI Opportunity Statement）和中国倡议成立的世界人工智能合作组织的国家。报道还将托卡耶夫总统列为本届世界人工智能大会最重要的外国嘉宾之一，与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和泰国总理阿努廷·昌维拉恭并列。

英国《金融时报》（Financial Times）报道称，习近平主席在与托卡耶夫总统会晤时表示，中方愿同哈萨克斯坦分享数字经济和人工智能领域先进技术，助力哈萨克斯坦数字化转型。该报还提到，约30个国家已加入世界人工智能合作组织。

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欧洲新闻电视台（Euronews）以“习近平欢迎两国关系迈上新台阶：中哈签署114亿欧元合作协议”为题进行报道。文章指出，哈中双方签署了70余项商业合作协议，总金额超过130亿美元（约114亿欧元）。其中包括中亚首座动力电池生产工厂项目、阿拉木图州抽水蓄能电站项目以及库雷克港多功能物流码头项目。

Euronews还援引数据显示，哈中双边贸易额已达490亿美元，中国对哈累计投资超过300亿美元。报道特别关注Smart Cargo数字物流平台建设、阿拉套市发展规划，以及两国签署的2027年至2030年经贸合作路线图。

意大利媒体Italian.people重点报道了托卡耶夫总统与习近平主席在上海举行的会谈。文章指出，双方计划进一步深化贸易、电子商务、能源、矿产资源开发以及交通运输领域合作，并增加两国间直航航班数量。

日本广播协会（NHK）报道称，包括哈萨克斯坦在内的29个国家签署了世界人工智能合作组织成立协议，该组织总部将设在上海。NHK认为，此举体现出中国推动全球人工智能合作与规则制定的积极意愿。

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土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）对托卡耶夫总统在世界人工智能大会上的主旨发言进行了详细报道。文章介绍，总统提议在阿斯塔纳举办世界人工智能合作组织首次会议，在哈萨克斯坦设立其中亚区域代表处，并推动建设“哈中数字桥”倡议。

此外，托卡耶夫总统还倡议建立国际人工智能治理、标准和伦理专家平台，在该组织框架下构建全球人工智能学校、研究中心和学术合作网络，并计划在阿拉木图设立联合国亚太经社会数字解决方案中心，同时提议将明年确定为“哈中人工智能合作倡议年”。

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澳大利亚航运专业媒体Baird Maritime则聚焦中国国友材料产业集团（Guoyou Materials Industry Group）计划在库雷克港建设多式联运物流枢纽项目。项目建成后，首期年货物吞吐能力将达到1500万吨，有望进一步提升哈萨克斯坦在跨里海国际运输走廊中的战略地位，并增强国家出口和过境运输能力。

独联体国家媒体聚焦：区域互联互通与科技合作前景广受关注

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）重点报道了托卡耶夫总统关于建立国际人工智能治理专家平台的倡议，并介绍了总统提出构建全球人工智能教育和科研合作网络的设想。报道指出，培养年轻一代数字素养、批判性思维和负责任使用人工智能技术的能力，是全球人工智能发展的重要议题。

阿塞拜疆国家通讯社（AZERTAC）则关注哈萨克斯坦建设欧亚数字交通空间的发展规划。报道称，目前共有13条国际运输走廊经过哈萨克斯坦，中欧铁路货运量的85%通过哈萨克斯坦运输。文章特别介绍了Smart Cargo平台将海关、物流和商业服务整合至统一数字窗口的创新模式，并指出该平台有望成为建设欧亚统一数字交通空间的重要基础设施。

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乌兹别克斯坦媒体Fergana报道称，哈中双方在上海签署了总金额超过150亿美元的合作协议，涵盖人工智能、数字化、交通运输、机械制造、金融、农业和物流等多个领域。报道特别提到，双方围绕埃基巴斯图兹“数据中心谷”、阿拉套市建设以及关键矿产资源加工等项目达成多项合作成果。此外，华为、吉利、理想汽车等中国企业与哈萨克斯坦合作伙伴签署了一系列协议，涉及新能源汽车基础设施建设、本地汽车生产、库雷克港物流终端建设，以及机器人技术、电信、教育和人工智能等领域合作。

此次上海之行，不仅展现了哈萨克斯坦在人工智能、数字经济和交通物流等领域的发展成果，也进一步提升了哈萨克斯坦在国际科技合作与区域互联互通进程中的关注度。从国际主流媒体到独联体国家媒体的报道可以看出，哈萨克斯坦正以开放合作的姿态，积极参与全球人工智能治理与区域经济合作，为推动欧亚地区互联互通和科技创新发展贡献力量。

哈通社此前报道了中国媒体如何关注托卡耶夫总统的此次访华之旅。