哈总统电广综合体参与“清洁哈萨克斯坦”环保活动

根据国家元首的指示，在全国范围内发起了“清洁哈萨克斯坦”环保行动。该活动将持续五周，每周都有自己的名称和特定目标。作为该活动的一部分，第一周将持续到 4 月 13 日，被称为“清洁国家”。前7天，当地居民、社区积极分子、机关企业员工对邻近区域和指定场地进行了清扫。

而持续到4月20日的第二周，被命名为“圣地”。这些天，对历史文化古迹和公园进行了美化。

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今天，哈萨克斯坦总统电视广播综合体的团队对“阿布扎比广场”和植物公园之间占地14公顷的公园进行了清理，清除了 250 多袋垃圾。

直至4月27日的第三周被称为“绿色地带”。在这一周里，将种植幼苗并修剪树木。第4周称为“特殊的一代”，将持续到 5 月 4 日。该周，将帮助退伍军人和老年人的院子进行清理。最后第五周被称为“清泉”，山水、河流和湖泊周围的垃圾将被清洁。

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哈萨克斯坦总统电视广播综合体是哈萨克斯坦最大的媒体，旗下有Jibek Joly, Silk Way, Silk Way Cinema电视频道，以及哈萨克国际通讯社和纪录片中心。

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【编译：小穆】