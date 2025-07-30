哈总统广播电视综合体与土耳其阿纳多卢通讯社签署合作备忘录

签署仪式在安卡拉举行，双方在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的见证下签署了文件。

文件由哈萨克斯坦总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃和阿纳多卢通讯社社长塞尔达尔·卡拉戈兹签署。

该文件旨在深化哈萨克斯坦与土耳其之间的信息互动，并进一步扩大哈萨克国际通讯社与安纳多卢通讯社之间的合作。

双方同意在哈萨克语、土耳其语、俄语和英语新闻内容交换、在各自平台上改编和发布的权利、发展专业联系、实习和记者培训等关键领域开展合作。

背景资料：

总统广播电视综合体是哈萨克斯坦最大的媒体企业之一，旗下拥有Jibek Joly、Silk Way、Silk Way Cinema等电视频道，以及拥有百年历史的“哈萨克国际通讯社”和纪录片中心。

阿纳多卢通讯社是土耳其国际通讯社。以英语、阿拉伯语、俄语、西班牙语、法语等13种以上语言传播新闻。在哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、美国、德国、卡塔尔、伊朗等100多个国家设有办事处。

2025年，安纳多卢通讯社和哈萨克国际通讯社一样，也将迎来105周年纪念。