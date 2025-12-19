哈萨克斯坦总统广播电视综合体与日本时事通信社签署合作协议

协议由哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆珊·卡吉巴耶娃与时事通信社社长兼首席执行官酒井胜彦（Katsuhiko Sakai）共同签署。

根据协议内容，双方将进一步深化在信息领域的交流与协作，通过新闻内容互换、联合报道重要事件等方式，扩大两国主流媒体受众获取及时、权威、可靠信息的渠道。

娆珊·卡吉巴耶娃表示，两国核心媒体之间的紧密合作，将有助于加强哈日文化与人文交流，推动两国人民相互了解、不断走近。

时事通信社方面也表达了对发展互利合作的浓厚兴趣，并表示计划在近期访问哈萨克斯坦，推动协议内容落地实施。

双方预计，自2026年起将启动一系列联合项目，重点围绕旅游、投资和商业潜力推广，同时加强媒体领域的专业经验交流。

背景资料：

哈萨克斯坦总统广播电视综合体是该国规模最大的垂直一体化全媒体机构，覆盖内容生产与传播全链条。旗下包括全国性电视频道和广播电台“Jibek Jolу”、国际电视频道 Silk Way、Silk Way Cinema、Silk Way Prime，以及哈萨克国际通讯社和纪录电影中心。

时事通信社成立于1945年，是日本最具影响力的新闻机构之一，在海外设有20多个分支机构，并在日本全国各都道府县建立了常驻网络。其日文和英文新闻产品为日本及国际社会提供权威、及时的信息服务，与法新社、路透社、新华社等多家国际主流通讯社保持合作关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】