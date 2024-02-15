总统广播电视综合体与半岛电视台等卡塔尔媒体签署合作备忘录

（哈萨克国际通讯社讯）14日，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对卡塔尔的国事访问期间，哈萨克斯坦总统广播电视综合体与卡塔尔媒体界签署了合作备忘录。

根据协议，哈萨克斯坦总统广播电视综合体将于半岛电视台和卡塔尔通讯社两大媒体建立合作伙伴关系。

与被公认为阿拉伯媒体领导者之一、全球最权威媒体之一的国际电视频道半岛电视台以及卡塔尔通讯社的合作，将促进专业经验的交流，有助于提升哈萨克斯坦在全球信息中的影响力。

两国媒体的合作项目将促进两国读者和观众更深入地了解彼此国家，同时，也将根据哈萨克斯坦媒体行业的发展趋势和潮流，培养记者的能力。

哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃表示，双方计划了一系列合作项目，包括“半岛周”项目。该项目将为纳热克巴耶夫大学国际新闻学院100多名大学生提供为期一周的专业培训。

Фото: 总统府

当天，总统广播电视综合体代表团与半岛电视台媒体网络执行董事拉姆赞·阿尔诺伊米和半岛电视台媒体学院副院长蒙塔塞尔·马拉伊进行了会谈。“半岛周”项目将由半岛电视台媒体学院协调。

此备忘录的签署将为两国媒体之间的广泛合作开辟道路，符合两国合作精神，并将促进哈萨克斯坦和卡塔尔媒体之间的专业对话。

值得一提的是，总统广播电视综合体是哈萨克斯坦最大的媒体企业之一，旗下拥有Jibek Joly、Silk Way、Silk Way Cinema等电视频道，以及拥有百年历史的“哈萨克国际通讯社”和纪录片中心。

半岛电视台创建于1996年。该电视台使用阿拉伯语和英语进行全球广播，并在世界各地设有50多个海外办事处。

卡塔尔国家通讯社是一家成立于1975年的国家通讯社，提供阿拉伯语、英语、西班牙语、德语和法语等语言的新闻稿。

【编译：阿遥】