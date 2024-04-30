哈总统广电综合体与意大利《Agenzia Nova》新闻社建立合作关系

4月30日，哈萨克斯坦总统广电综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与《Agenzia Nova》新闻社社长法比奥·斯吉兰特签署了相互合作谅解备忘录。

该备忘录旨在发展哈总统广电综合体旗下《哈萨克国际通讯社（Kazinform）》与《Agenzia Nova》新闻社之间的合作关系。

- 对于《Agenzia Nova》新闻社和意大利而言，哈萨克斯坦始终都是一个亲近的国家。我们新闻社曾经有一个专门的《哈萨克斯坦》专栏，为意大利读者提供有关哈萨克斯坦的各种消息。我相信，今天的会晤，将为我们打开一扇感知哈萨克斯坦和中亚人民生活的信息之窗。- 《Agenzia Nova》新闻社社长法比奥·斯吉兰特说。

哈萨克斯坦总统广电综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃指出，与国外优秀媒体开展内容交换领域的合作，是总统广电综合体的重要方向之一。

- 通过在两国高层互访以及重要政治、社会事件期间开展相互的信息支持合作，将能够大大扩大哈萨克斯坦和意大利新闻机构的受众范围，并使两国信息服务工作提升到新的水平。- 她说。

《哈萨克国际通讯社（Kazinform）》是哈萨克斯坦首家获得国际通讯社地位的新闻机构。拥有百年历史的新闻社目前使用哈萨克文（三种文字）、俄罗斯文、英文、中文、乌兹别克文发布有关哈国国内及国际重大事件的新闻信息。新闻社在哈全国设有记者站，并在全球11个国家建立了驻外站点，每日发布信息量超过1000多条。

《Agenzia Nova》新闻社是最大的发表巴尔干、中东和非洲信息的意大利文媒体机构，同时也是意大利领先的国际政治和经济新闻通讯社。该机构总部位于罗马，每日发布信息数量超过500条。

【编译：木合塔尔·木拉提】