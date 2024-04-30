哈总统广电综合体与意大利《Agenzia Nova》新闻社建立合作关系
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统广播电视综合体不断发展与国际媒体之间的信息交流合作工作。意大利《Agenzia Nova》新闻社成为了第19家哈总统广电综合体的合作伙伴。
4月30日，哈萨克斯坦总统广电综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与《Agenzia Nova》新闻社社长法比奥·斯吉兰特签署了相互合作谅解备忘录。
该备忘录旨在发展哈总统广电综合体旗下《哈萨克国际通讯社（Kazinform）》与《Agenzia Nova》新闻社之间的合作关系。
- 对于《Agenzia Nova》新闻社和意大利而言，哈萨克斯坦始终都是一个亲近的国家。我们新闻社曾经有一个专门的《哈萨克斯坦》专栏，为意大利读者提供有关哈萨克斯坦的各种消息。我相信，今天的会晤，将为我们打开一扇感知哈萨克斯坦和中亚人民生活的信息之窗。- 《Agenzia Nova》新闻社社长法比奥·斯吉兰特说。
哈萨克斯坦总统广电综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃指出，与国外优秀媒体开展内容交换领域的合作，是总统广电综合体的重要方向之一。
- 通过在两国高层互访以及重要政治、社会事件期间开展相互的信息支持合作，将能够大大扩大哈萨克斯坦和意大利新闻机构的受众范围，并使两国信息服务工作提升到新的水平。- 她说。
《哈萨克国际通讯社（Kazinform）》是哈萨克斯坦首家获得国际通讯社地位的新闻机构。拥有百年历史的新闻社目前使用哈萨克文（三种文字）、俄罗斯文、英文、中文、乌兹别克文发布有关哈国国内及国际重大事件的新闻信息。新闻社在哈全国设有记者站，并在全球11个国家建立了驻外站点，每日发布信息量超过1000多条。
《Agenzia Nova》新闻社是最大的发表巴尔干、中东和非洲信息的意大利文媒体机构，同时也是意大利领先的国际政治和经济新闻通讯社。该机构总部位于罗马，每日发布信息数量超过500条。
【编译：木合塔尔·木拉提】