哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台在两国元首见证下签署合作备忘录

签署仪式在总统府举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和中国国家主席习近平出席了签署仪式。

文件由哈萨克斯坦总统电视广播综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃与中国中央广播电视总台台长慎海雄代表签署。

娆姗·卡吉巴耶娃表示：

- 今天签署的备忘录规定，双方将进行媒体内容交换，并在报道两国重要事件时互相支持。

此前，双方已经开展了首次“阿斯塔纳-北京”电视连线活动，由丝路电视台（Silk Way）和中国国际电视台（CGTN）共同举办。此次连线活动包括了一档围绕在阿斯塔纳举行的上海合作组织峰会的专题脱口秀节目，以及一部名为《丝绸之路交响曲》的纪录片，该片在丝路电视台播出。未来几天，由哈萨克斯坦总统电视广播综合体制作的纪录片《上海精神》将在中国国际电视台播出。

卡吉巴耶娃还指出，总统电视广播综合体与中央广播电视总台的合作契合哈萨克斯坦与中国的战略伙伴关系，旨在促进两国悠久的跨文化和跨文明对话。

背景资料： 总统广播电视综合体是哈萨克斯坦最大的媒体企业之一，旗下拥有Jibek Joly、Silk Way、Silk Way Cinema等电视频道，以及拥有百年历史的“哈萨克国际通讯社”和纪录片中心。

中国中央广播电视总台（CMG）是全球最大的媒体集团之一，由中央电视台（CCTV）、中国国际电视台（CGTN）、中央人民广播电台（CNR）、中国国际广播电台（CRI）组成，下辖47个电视频道，17个广播电台和17家报纸。

【编译：达娜】